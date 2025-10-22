Pachuca vs Tigres EN VIVO Liga MX Apertura 2025 Jornada 14

REDACCIÓN RÉCORD
22 de Octubre de 2025

Los Tigres de la UANL, que vienen de golear a Necaxa en su estadio, se meterán al Hidalgo para enfrentarse a los Tuzos de Pachuca, con la encomienda de seguir subiendo puestos en la tabla.

El equipo dirigido por Guido Pizarro, actualmente, marcha en la posición número cinco y una victoria podría hacerlos subir hasta el segundo puesto, si otros resultados también se dan.

Por su parte, Pachuca quiere seguir en los puestos de clasificación directa a la liguilla, actualmente los Tuzos ocupan la sexta y última posición para acceder directo a los Cuartos de Final del Apertura 2025, por lo que necesitan alejarse de los puestos de Play In.

Tigres, en los últimos cinco partidos, parece tenerle tomada la medida a los Tuzos, los regiomontanos han ganado dos partidos, han empatado dos y han perdido uno, casualmente, Tigres no pierde en Pachuca desde el 2022.

Pachuca enfrentará, después de Tigres, a Toluca, Chivas y a Santos Laguna, por su parte, Tigres se medirá a Tijuana, Rayados de Monterrey y al Atlético de San Luis.

