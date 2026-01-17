¡Cerca de volver! Andrés Montaño anota gol con la Sub-21 de Cruz Azul

Andrés Montaño sigue dando señales positivas en su proceso de regreso a las canchas. El mediocampista fue protagonista con la categoría Sub-21 al marcar un gol desde el manchón penal, una anotación que refuerza la confianza del jugador tras el trabajo de recuperación.

Montaño tiene actividad con la Sub-21 | IMAGO7

El jugador de Cruz Azul ya ha estado entrenando de manera constante con el primer equipo, enfocándose principalmente en el fortalecimiento de su rodilla. En el cuerpo técnico hay optimismo con su evolución, por lo que durante esta Fecha FIFA se incrementarán las cargas de trabajo para evaluar su respuesta física.

Y es que si Montaño mantiene el mismo ritmo y no presenta molestias, existe la posibilidad de que pueda aparecer al menos en la banca para la Jornada 4, lo que marcaría un paso importante en su reintegración a la dinámica de competencia.

El gol llegó en el compromiso de la Sub-21 ante Puebla, encuentro en el que Andrés Montaño ingresó al terreno de juego durante la segunda mitad, buscando aportar equilibrio y dinámica en el medio campo de La Máquina.

El '10' de La Máquina cerca de volver | IMAGO7

Minutos después de su arribo, el árbitro señaló una pena máxima a favor del conjunto celeste, situación que abrió la oportunidad para que el mediocampista asumiera la responsabilidad desde los once pasos.

Sin dudarlo, Montaño tomó el balón y ejecutó el disparo con determinación, venciendo al guardameta poblano y colocando el empate 1-1 en el marcador, un tanto que reflejó su temple y calidad.

A pesar del impulso anímico que significó la anotación, el conjunto poblano logró reaccionar en los minutos posteriores, para colocarse arriba 2-1.

El rendimiento individual de Andrés Montaño, quien continúa sumando minutos y deja sensaciones positivas, con la mira puesta en volver a ser una opción real para el primer equipo en el corto plazo.