Hansi Flick se decepciona de Dro, canterano del Barcelona por salir del club

Hansi Flick compareció ante los medios con un gesto serio que solo se rompió por un desliz emocional al hablar sobre el canterano Dro. El joven de 18 años abandonará la institución tras el pago de su cláusula de seis millones de euros, una noticia que impactó de forma directa en los planes deportivos del entrenador alemán.

En conferencia | AP

¿Qué dijo Flick sobre Dro?

El estratega resaltó el valor de la formación en La Masía y la oportunidad única que representa vestir la camiseta blaugrana en el máximo nivel. Para el técnico, el compromiso emocional con el club resulta innegociable cuando se trata de apostar por los nuevos talentos que surgen de las categorías inferiores cada temporada.

"A los canteranos de La Masa les damos la oportunidad de entrenar, crecer y jugar con los mejores jugadores del mundo. Creemos en ellos y les apoyamos. Si alguien quiere jugar en el Barça, tiene que poner el 100% de su corazón. Tiene que vivir por estos colores. Esto es lo que quiero ver de mis jugadores", sentenció Flick.

La frustración del entrenador radica en el esfuerzo invertido para potenciar a jóvenes que finalmente optan por otros rumbos ante la presión de sus entornos cercanos. Hansi Flick admitió que el proceso de formación requiere una confianza mutua que parece haberse quebrado con la decisión del futbolista de buscar una salida inmediata.

En partido | AP

"Como entrenador pones mucha energía para ayudar a los jugadores a mejorar y darles confianza, pero también hay mucha gente alrededor de ellos. Si al final se va a otro club, pregúntenme y hablaré, pero ahora no", concluyó un Flick visiblemente dolido por la pérdida de una de sus apuestas personales.

Respecto al mercado invernal, el técnico también abordó la situación de Marc Bernal, a quien considera una pieza con un potencial enorme para el futuro del equipo. El mediocampista viene de superar una lesión compleja y el cuerpo técnico desea brindarle todas las herramientas necesarias para que logre consolidarse bajo su tutela táctica.

"Espero que siga. Mi opinión es clara, pero en futbol no se sabe lo que puede pasar. Ha salido de una lesión, está mejorando y adquiriendo forma. Tiene mucho potencial y queremos ayudarle a que alcance ese potencial", explicó el técnico sobre el joven pivote que despierta interés en el exterior.

Futuro de Ter Stegen

Finalmente, el futuro del capitán Marc-André ter Stegen permanece en el aire mientras se resuelven las conversaciones con la dirección deportiva liderada por Deco. Flick aseguró que respetará la voluntad del portero alemán, quien ha sido un pilar fundamental para la estructura del vestuario durante los últimos 10 años de competencia.

Con Barcelona | AP



