Andrés Montaño volvió a tener minutos después de recuperarse de su lesión

Ocho meses después de vivir uno de los momentos más difíciles de su carrera, Andrés Montaño volvió. El mediocampista de Cruz Azul regresó oficialmente a la actividad al sumar minutos con la categoría Sub 21 en el duelo frente a Atlas, marcando así el final de un largo proceso de rehabilitación.

El recuerdo de su lesión sigue fresco. Fue durante el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2025 ante León cuando Montaño tuvo que abandonar el campo apenas al minuto 8, tras una acción que encendió las alarmas en el cuerpo médico celeste.

Montaño volvió a jugar tras su lesión | MEXSPORT

Días después se confirmó el peor diagnóstico: ruptura del ligamento cruzado anterior y de los meniscos de la rodilla izquierda, una lesión que lo obligó a pasar por el quirófano y a iniciar una extensa etapa de recuperación lejos de las canchas.

Desde entonces, el volante trabajó en silencio, enfocado en ejercicios de fuerza, movilidad y readaptación, con el objetivo de volver en plenitud. Ocho meses después, ese esfuerzo comenzó a rendir frutos con su reaparición en un partido oficial.

Montaño disputó 25 minutos con la Sub 21 de Cruz Azul en el compromiso ante Atlas, un encuentro en el que La Máquina no pudo imponerse y terminó cayendo por marcador de 3-0.

Este primer regreso a la actividad competitiva es una señal positiva para el cuerpo técnico y para el propio jugador, que busca recuperar sensaciones y confianza tras una de las lesiones más complicadas para un futbolista.

Con estos minutos en la Sub 21, Andrés Montaño está cada vez más cerca de volver a tener actividad con el primer equipo de Cruz Azul, en una historia de resiliencia que comienza a escribir su siguiente capítulo.

“Regresó el 10”, escribió la cuenta de Fuerzas Básicas de Cruz Azul”, es así como el jugador volvió a las canchas con la camiseta de La Máquina.