Cruz Azul vs Atlas: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga MX?

El futbol mexicano no para y con la Copa Mundial 2026 "a la vuelta de la esquina", la Liga MX se vio en la obligación de reducir su calendario. Por ello, apenas comenzó el Clausura 2026 y ya se prepara para la segunda jornada, que inicia este martes 13 de enero.

Uno de los equipos que se llevará los reflectores será, sin duda alguna, Cruz Azul. La Máquina tuvo una semana movida previo al inicio del torneo, con las salidas de Ignacio Rivero y Lorenzo Faravelli, así como el anuncio de que no jugaría este semestre en el Estadio Olímpico Universitario, sino en el Estadio Cuauhtémoc.

La Máquina cayó ante León en la Jornada 1 del Clausura 2026 | IMAGO 7

Desde que se mudó a CU, Cruz Azul jugó dos partidos en Puebla, ambos cuando fue local contra Pumas. Sin embargo, ahora lo hará todo el semestre. situación que -sumada a la salida de su capitán- tiene molesta a la afición. Si a ello se añade la derrota 2-1 contra León en la Jornada 1, el equipo de Nicolás Larcamón llega con urgencia de triunfos.

El desafío no será sencillo, pues enfrente tendrá a un Atlas que comenzó el torneo ilusionado. Luego de reemplazar a Gonzalo Pineda el semestre pasado, Diego Cocca ahora sí tuvo tiempo de planear y trabajar la pretemporada con los Zorros, que vencieron 0-1 a Puebla en la primera fecha y ahora buscan un segundo triunfo.

Atlas comenzó el torneo con victoria ante Puebla | IMAGO 7

Historial entre Cruz Azul y Atlas en la Liga MX

La situación se complica todavía más para Larcamón porque Cruz Azul suma seis partidos seguidos sin vencer a Atlas, con dos derrotas y cuatro empates consecutivos. El último fue el primero en el cual el técnico argentino estuvo en el banquillo y finalizó con un empate 3-3, en el cual un hat-trick de Ángel Sepúlveda les permitió rescatar el punto a los cementeros.

La última victoria de la Máquina frente a los rojinegros fue en la Jornada 7 del Clausura 2023, en el Estadio Azteca. Joaquín Moreno estaba en ese momento en el banquillo celeste, mientras que Benjamín Mora era el estratega rojinegro en el partido que finalizó 1-0 con gol de Augusto Lotti.

¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 2?

Fecha : Miércoles 14 de enero de 2026

: Miércoles 14 de enero de 2026 Horario : 17:00 horas (tiempo del centro de México)

: 17:00 horas (tiempo del centro de México) Sede : Estadio Cuauhtémoc

: Estadio Cuauhtémoc Transmisión: TUDN, Canal 5 y Vix