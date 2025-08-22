León vs Pachuca: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la J6 del Apertura 2025 de la Liga MX?

La Jornada 6 de la Liga MX en el Apertura 2025 tiene uno de los momentos que enfrenta a equipos aún con multipropiedad; León y Pachuca se enfrentan en el Nou Camp en búsqueda de seguir sumando puntos en su actual torneo.

El estadio de León recibirá el duelo de la sexta fecha | Imago7

¿Cuál es la actualidad de los dos equipos para este duelo?

León ganó su último partido, en la Jornada 5 ante los Rayos del Necaxa 0-1 en el Estadio Victoria con gol de Ismael Díaz. Previo a eso, su último partido como local lo perdió 1-3 ante los Rayados de Monterrey.

En la tabla general, el equipo esmeralda se ubica en la posición número 10 con seis puntos de dos victorias, la que consiguió en la fecha anterior frente a Necaxa y la de la Jornada 2 ante Chivas. La diferencia goleadora de León es negativa, ya que ha anotado cuatro goles, mientras que ha recibido ocho.

La Fiera venció a los Rayos en el duelo de la quinta fecha | Imago7

Pachuca es el líder del futbol mexicano; sin embargo, Monterrey está bastante cerca de ellos, ya que en la jornada anterior, los Tuzos perdieron 0-2 en contra de Xolos de Tijuana; es por ello que este partido es de total relevancia si quieren conservar el liderato. Su último partido como visitante lo ganó 0-3 en el Estadio Jalisco ante los Rojinegros del Atlas.

El primer lugar de Pachuca se conforma de cuatro victorias y un partido perdido con ningún empate en su historial; la diferencia de goles en favorable, debido a que tiene diez a favor y cuatro en contra.

Los Tuzos perdieron el invicto en la jornada anterior | Imago7

¿Dónde ver el duelo de Grupo Pachuca?

Fecha : Sábado 23 de agosto

: Sábado 23 de agosto Estadio : Nou Camp

: Nou Camp Horario : 5:00 PM (tiempo del centro de México)

: 5:00 PM (tiempo del centro de México) Dónde ver: Tubi

