¡Listo el árbitro para el América vs Pumas!

Desde que se miró en el calendario el juego entre las Águilas del América y los Pumas de la UNAM, una de las preguntas clave fue sobre quién sería el árbitro central del juego, ahora a solo unas horas de disputarse el partido, la comisión Disciplinaria, dictaminó el juez principal del evento.

¿Quién será el árbitro central del partido?

Luego de un tiempo de análisis y especulaciones sobre el duelo correspondiente a la Jornada 11, la Comisión finalmente tomó la decisión de designar al árbitro mundialista, César Arturo Ramos Palazuelos, com el encargado de pitar el juego más esperado del fin de semana.

César Arturo en duelo de la Liga MX | IMAGO7

Con César Arturo, los abanderados que será parte del cuerpo arbitral son: Alberto Morín y Marco Antonio Bisguerra, además de tener en el VAR al árbitro experimentado, Adonaí Escobedo, acompañado de Edgar Magdaleno.

Esta será la quinta ocasión en que el árbitro dos veces mundialista pite un clásico entre azulcremas y universitarios, luego de hacerlo por primera vez en el ya lejano torneo del Clausura 2023, específicamente en la Jornada 16 y que terminó en un empate a un gol.

César Arturo Ramos en juego de la Liga MX | IMAGO7

Polémicas de César Arturo Ramos

Junto con su debut en el duelo América vs Pumas, también llegó su primera polémica, esto luego de que marco´ un penal que fue tachado de ‘rigorista’ a las Águilas, esto gracias a que el ex jugador universitario, Diogo de Oliveira, ‘empujó’ a Sebastián Cáceres, en una disputa por el balón.

César Arturo en su primer duelo América vs Pumas | IMAGO7

Aunado a aquella decisión, el silbante también expulsó al entonces entrenador de los Pumas, Antonio ‘Turco’ Mohamed, gracias a un fuerte reclamo a la decisión del silbante. La situación escaló de tal manera que, Ignacio Dinenno se fue en contra del arbitraje tras el empate.

En total, César Arturo, lleva un registro de 19 tarjetas amarillas y cuatro expulsiones en los cuatro clásicos que acumula hasta el momento, por lo que e sua realidad que esta nueva edición, los jugadores y banquillos tendrán que llevar las emociones la manera más prudente posible.

El duelo del América vs Pumas, pinta para ser más atractivo de la décima primera ronda, ya que ambos equipos llegan con la necesidad de puntos, además de la rivalidad interna que ha existido siempre.

América vs Pumas 2023 | IMAGO7