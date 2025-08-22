Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver Monterrey vs Necaxa de la Jornada 6 del Apertura 2025?

Los Rayados de Monterrey llegan a la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX con la misión de seguir mostrando su poderío en el torneo. El equipo dirigido por Domènec Torrent ha tenido un arranque sólido y ahora recibirá a Necaxa en el Gigante de Acero, un duelo que promete emociones.

Rayados, con cuatro victorias y con hambre de más

Monterrey se ha consolidado como uno de los favoritos al título gracias a su equilibrio entre defensa y ataque. Con figuras como Sergio Ramos y Sergio Canales, el cuadro regio ha mostrado una ofensiva contundente y una defensa sólida que lo mantiene entre los primeros puestos de la tabla.

Necaxa busca revancha y mejor versión

Del otro lado, el conjunto de Fernando Gago necesita mostrar una cara distinta a la que presentó ante León. Los Rayos han tenido altibajos en el certamen, pero cuentan con jugadores desequilibrantes capaces de complicar al rival. Para ellos, sumar en una visita complicada como la de Monterrey sería un golpe anímico importante.

¿Dónde ver?

Fecha: Sábado 23 de agosto

Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Lugar: Estadio BBVA

Transmisión: Canal 5 y TUDN

