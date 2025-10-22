Lucas Ocampos estalla tras ser sustituido en el Rayados vs Juárez

Lucas Ocampos se encuentra en el centro de la polémica tras su reciente reacción en el encuentro entre Rayados de Monterrey y FC Juárez. A pesar de haber contribuido con una nueva asistencia, la frustración se apoderó del atacante argentino, quien no pudo ocultar su enojo al ser sustituido en la segunda mitad.

Ocampos con Rayados | IMAGO7

¿Qué pasó con Lucas Ocampos en Rayados?

El incidente se produjo cerca del minuto 70 del partido. Con un marcador cómodamente a favor de Monterrey por 3-0, el director técnico Domènec Torrent decidió realizar una modificación estratégica, optando por retirar a Ocampos del campo para permitir la entrada de Anthony Martial. Esta decisión desató la visible molestia del futbolista sudamericano.

Su camino hacia el banquillo se convirtió en una manifestación de su furia. Ocampos abandonó el terreno de juego con la cabeza baja, pero descargó su frustración de manera contundente al patear y arrojar por los aires varias botellas de agua que encontró a su paso al costado de la cancha.

Una vez sentado en la banca de suplentes, el jugador no pudo disimular su malestar con la determinación de su estratega. La tensión se mantuvo incluso después del silbatazo final, ya que Ocampos continuó exhibiendo señales de su enojo por haber sido sacado del encuentro.

Ocampos en partido | IMAGO7

Ocampos llega a seis asistencias en el Apertura 2025

Irónicamente, la actuación del argentino había sido productiva hasta ese momento. Con la asistencia proporcionada a Gerardo Arteaga, quien abrió el marcador para el primer gol de Monterrey, Lucas Ocampos elevó su cuenta personal a seis pases de gol en lo que va del torneo Apertura 2025.

Esta asistencia se sumó a la victoria final de Rayados, que terminó goleando 4-2 a FC Juárez. No obstante, más allá del resultado positivo, el foco de atención se ha desviado hacia la explosiva reacción del mediocampista ante la decisión técnica.

La controversia generada por la sustitución de Lucas Ocampos pone en relieve la intensidad con la que vive el juego, aunque también abre el debate sobre la gestión de las emociones y el respeto a las decisiones del cuerpo técnico

Ahora, la atención se centrará en la reacción de Domènec Torrent y la directiva de Rayados ante la explosiva muestra de inconformidad de uno de sus jugadores más influyentes.

En acción | IMAGO7