Monterrey vs Mazatlán FC EN VIVO Liga MX Jornada 5 Apertura 2025

Este domingo se cierra la actividad de la jornada 5 del Apertura 2025 cuando, en el Gigante de Acero, los Rayados de Monterrey se enfrenten a los Cañoneros de Mazatlán, que quieren volver a los puestos de Play-Inn.

Mazatlán, que suma cinco puntos de 12 posibles, quiere obtener su segunda victoria del campeonato después de haber derrotado a Puebla. Por su parte, Rayados quiere su tercer triunfo al hilo.

