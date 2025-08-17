Monterrey vs Mazatlán FC EN VIVO Liga MX Jornada 5 Apertura 2025

Rayados recibe a Mazatlán en el Gigante de Acero para cerrar la jornada 5 del AP25
REDACCIÓN RÉCORD
| 2025-08-17
Rayados recibe a Mazatlán
Rayados recibe a Mazatlán
|
RÉCORD
Rayados recibe a Mazatlán en el Gigante de Acero para cerrar la jornada 5 del AP25
REDACCIÓN RÉCORD
| 17 Ago, 2025

Este domingo se cierra la actividad de la jornada 5 del Apertura 2025 cuando, en el Gigante de Acero, los Rayados de Monterrey se enfrenten a los Cañoneros de Mazatlán, que quieren volver a los puestos de Play-Inn.

Mazatlán, que suma cinco puntos de 12 posibles, quiere obtener su segunda victoria del campeonato después de haber derrotado a Puebla. Por su parte, Rayados quiere su tercer triunfo al hilo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Y el líder? Xolos derrota a Pachuca en una actuación histórica

Liga MX
Mazatlán FC
Rayados de Monterrey
Mas sobre:
Liga MX
Mazatlán FC
Rayados de Monterrey

Notas Relacionadas

 