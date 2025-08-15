Puebla vs Atlético de San Luis EN VIVO Liga MX Jornada 5 Apertura 2025

El Estadio Cuauhtémoc se viste de gala para un duelo que, aunque temprano en el calendario, ya tiene tintes de urgencia. Puebla y Atlético de San Luis se miden en la Jornada 5 del Apertura 2025 con la misión de escapar de los últimos lugares de la clasificación. Ambos equipos llegan con la misma cantidad de puntos y la presión de revertir un inicio de torneo que ha estado lejos de lo esperado.

La Franja ocupa la posición 16 de la tabla con apenas 3 unidades, lo que la coloca en la antepenúltima plaza. El margen de error es cada vez menor y el equipo sabe que sumar de a tres frente a su afición es clave para no hundirse más en la pelea por la permanencia. El plantel camotero buscará aprovechar el respaldo de su público y corregir las desconexiones defensivas que le han costado puntos en las primeras jornadas.

Por su parte, Atlético de San Luis tampoco vive un arranque alentador. Los potosinos marchan en el puesto 14 con los mismos 3 puntos que Puebla, pero su diferencia de goles les permite respirar un poco más. Aun así, la situación es similar: un nuevo tropiezo podría condenarlos a una lucha temprana por no quedar fuera de la zona de clasificación, lo que presiona al equipo a salir por la victoria desde el primer minuto.

Más allá de los números, este enfrentamiento representa una oportunidad para que ambos conjuntos marquen un punto de inflexión en su temporada. Un triunfo podría significar el impulso necesario para recuperar confianza y aspirar a objetivos más ambiciosos. La mesa está puesta en el Cuauhtémoc para un partido intenso, en el que los tres puntos valen más que nunca.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAFAEL 'CHIQUIS' GARCÍA SOBRE LOS PRÓXIMOS COMPROMISOS DE PUEBLA: "NO TENEMOS UN PLANTEL TAN AMPLIO"