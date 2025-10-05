Luis Pérez después de la derrota ante Chivas: "Esto no se acaba hasta que se acaba"

Luego de perder ante Chivas y sumar su tercera derrota consecutiva, Luis Pérez, auxiliar técnico de Pumas, hizo énfasis en que el Club Universidad Nacional aún ‘tiene vida’ en este Apertura 2025. Asimismo, dejó en claro que son mínimos los detalles los que les han costado puntos, además de reiterar que los Felinos han recuperado la ‘garra’ que quiere la afición.
Tras 12 jornadas, Pumas marcha en la 10ma posición de la Tabla General con 13 puntos de 36 posibles, muy cerca de quedar fuera de los puestos de Play In. Ante esto, ‘Lucho’ señaló que el equipo auriazul aún puede competir y aunque están dolidos por los recientes resultados, confía en que se le dará la vuelta a esta situación.
“El futbol nos ha demostrado continuamente que esto no se acaba hasta que se acaba. Nosotros tenemos que seguir mejorando, trabajando y bueno como te digo en este momento el equipo está triste, está dolido porque creo que ha sido un poco un resumen de la temporada, no ha llegado el resultado que hubiéramos querido, que hubiéramos esperado. Estoy convencido que son detalles los que nos marcan la diferencia.
El no ser contundentes, el no haber defendido mejor en el área son circunstancias que nos han pasado durante el torneo. Hoy más que nunca, creo que las buenas están todos, pero en las malas es de donde verdaderamente se ve la familia y estoy convencido que este equipo es una familia y va a dar todo lo que tenga que dar para poder clasificarse”, dijo Pérez en conferencia.
Tras 21 partidos en Liga MX, Efraín Juárez y su cuerpo técnico tienen menos del 40% de efectividad y son superados por su antecesor, Gustavo Lema. Sobre dicha situación, Luis Pérez mencionó que aunque los resultados no los acompañan, el equipo ha recuperado la ‘garra puma’
“La realidad es que nosotros siempre trabajamos con la gente que está nosotros no podemos pensar en los que estaban o no están y los que pudieran haber estado siempre estamos pensando en lo que están el grupo, es lo que es y sin duda nosotros nuestro trabajo en este caso era El tratar de mejorar, obviamente como bien, lo comenta los números, pero sobre todo la identidad de pumas y me parece que hoy en día la gente lo ve esa ese esa garra, pero bueno, ciertas cosas no van adecuadas con los números”, agregó.