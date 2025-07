Pumas vs Pachuca EN VIVO Liga MX Jornada 2 Apertura 2025

Este día, el Estadio Olímpico Universitario es el escenario de un enfrentamiento lleno de contrastes: Pumas y Pachuca miden fuerzas en el cierre de la Jornada 2 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con la necesidad de reafirmar sus objetivos tras haber vivido jornadas inaugurales diametralmente opuestas.

Pumas llega con la herida fresca de una goleada dolorosa en Torreón. Santos Laguna los superó sin contemplaciones con un 3-0 que dejó en evidencia desajustes defensivos, poca claridad ofensiva y un bajo nivel colectivo. La escuadra dirigida por Efraín Juárez fue superada en todas las líneas y sabe que, frente a su afición, tiene la obligación de mostrar una cara distinta si quiere aspirar a ser protagonista este semestre.

En cambio, Pachuca tuvo un arranque soñado. Los Tuzos no solo derrotaron a Monterrey, sino que lo hicieron con autoridad y contundencia. El 3-0 frente a Rayados no pasó desapercibido y generó elogios por la valentía táctica del equipo dirigido por Jimmy Lozano. Con un once joven, dinámico y disciplinado, el conjunto hidalguense demostró que, pese a los cambios de plantilla recientes, sigue siendo uno de los proyectos más sólidos de la Liga MX.

Históricamente, el duelo entre Pumas y Pachuca ha ofrecido partidos intensos y con muchos goles. Sin embargo, el contexto actual coloca la presión principalmente sobre los universitarios, que deberán resolver no solo cuestiones futbolísticas, sino emocionales. Jugar al mediodía en Ciudad Universitaria representa una ventaja para los locales, aunque solo si logran imponer condiciones desde el primer minuto, algo que no hicieron en su visita a la Comarca Lagunera.

Por su parte, Pachuca busca aprovechar el desorden defensivo que mostró Pumas en su debut y repetir la fórmula que le funcionó ante Monterrey: presión alta, velocidad en transición y contundencia en el área rival. Los Tuzos saben que sumar de visita ante un rival herido sería una señal clara de que este torneo pueden ir más allá de la zona media de la tabla.

