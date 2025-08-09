Santos vs Chivas: ¿Cuándo y dónde ver el regreso de la Liga MX en la J4 del Apertura 2025?

La Liga MX vuelve a tener actividad después de la pausa obligada para que se llevara a cabo la nueva edición de la Leagues Cup. Uno de los partidos que forman parte de la tan esperada Jornada 4, es el choque de Santos, quienes buscan en Chivas, su rival, el poder 'vengarse' de su eliminación y superar el mal momento que viven en el torneo mexicano.

El estadio de Santos será la sede del partido | Imago7

¿Cómo llegan ambos equipos al regreso del futbol mexicano?

En el torneo de Apertura 2025, Santos marcha en la posición 11, casualmente arriba de Chivas solamente por diferencia de goles. Por el momento solamente suman tres puntos después de su victoria ante Pumas en la primera fecha; sin embargo, en la segunda fueron víctima del campeón Toluca que les ganó 2-4 y en la tercera perdieron frente a Puebla 1-0.

Sus partidos en Leagues Cup fueron una auténtica pesadilla, pues perdieron todos, primero contra Colorado Rapids 2-1, por el mismo resultado en el segundo duelo ante Seattle Sounders y en la tercera jornada se llevaron una goleada a manos de LA Galaxy, quienes con ese resultado se clasificaron a la ronda de Cuartos de Final.

Santos goleó a Pumas en la Fecha 1 | Imago7

Guadalajara por su parte se ubica décimo segundo lugar de la tabla, solamente debajo de Santos por el tema del goleo, es decir, el equipo que saque la victoria logrará rebasar al otro en la clasificación. Chivas solamente ha jugado dos partidos del Apertura 2025 debido a que la primera jornada no la jugó ante Tigres, el segundo compromiso lo perdió 1-0 frente a León y el tercero lo ganó 4-3 a Atlético San Luis en una auténtica locura de juego.

En Leagues Cup, Chivas por fin venció su mala racha de no ganar en el torneo; no obstante, de nueva cuenta no pudo clasificar para pelear el trofeo. Su primer duelo lo perdió ante New York Red Bulls 1-0, en el segundo empató 2-2 contra Charlotte FC y en los penales se llevó un punto extra, para así llegar al final en contra de Cincinnati, a quienes vencieron 1-2.

Chivas ganó sus primeros tres puntos de la mano de una voltereta | Imago7

¿Dónde ver el duelo de regreso de Santos y Chivas?

Fecha : Domingo 10 de agosto

: Domingo 10 de agosto Estadio : TSM Corona

: TSM Corona Horario : 8:05 PM (tiempo del centro de México)

: 8:05 PM (tiempo del centro de México) Dónde ver: Canal 5, TUDN, Vix

