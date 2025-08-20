"Queremos que el 'Volcán' sea un espacio familiar": Gerardo Torrado sobre violencia en el Tigres vs América

El vicepresidente deportivo de Tigres, Gerardo Torrado se pronunció ante los hechos violentos que ocurrieron en el encuentro ante América en el Estadio Universitario. Las acciones fueron reprobadas por todo el club.

¿Qué dijo Tigres sobre violencia en el 'Volcán'?

Torrado aseguró que serán drásticos frente a este tipo de problemas, ya que su intención es que la casa de Tigres sea un espacio familiar, aunque reconoció que el futbol es un deporte pasional en el que se pueden generar conflictos.

"Tolerancia cero a este tipo de situaciones, queremos seguir demostrando que el 'Volcán' es un lugar donde puedes ir en familia, eso no nos representa y por eso se toman estas decisiones, queremos que la gente pueda ir y apoyar a su equipo como la mejor afición que es”, dijo Torrado a TUDN.

"El futbol es un deporte muy pasional, como sociedad hay que ser conscientes que esa pasión queda en el campo. Hay que ser conscientes como sociedad que el futbol es un deporte hermoso, en familia y de forma pasional, con respeto para nosotros y los demás”, agregó Torrado.

Clubes y afición condenan violencia en Liga MX

La violencia en los estadios es reprobada por clubes y un gran sector de la afición, ya que no permiten la tranquilidad de asistir a disfrutar de un partido de Liga MX, incluso hay quienes han decidido dejar de ir.

