LA Galaxy vs Toluca EN VIVO Campeones Cup 2025

Sigue en vivo el partido entre campeones aquí:

11' LA Galaxy 0-0 Toluca | Media vuelta de Nico Castro y el balón se estrella en el poste del marco del Galaxy.

06' LA Galaxy 0-0 Toluca | Segundo disparo de media distancia por parte del equipo de Los Ángeles.

02' LA Galaxy 0-0 Toluca | Disparo del Galaxy que sale por encima de la portería del guardameta García.

01' LA Galaxy 0-0 Toluca | ¡Inicia el partido!

¡Arrancan los primeros 45 minutos!

¡Salen los equipos a la cancha y ya suenan los himnos de México y Estados Unidos!

¡Listas las alineaciones!

¡Llegan al Dignity Health Sports Park los protagonistas de la noche!

👹😎 ¡El Diablo viste a la moda! pic.twitter.com/xLBcgEy3LS — Toluca FC (@TolucaFC) October 2, 2025

¡Bienvenidos al duelo de Campeones Cup, amigos de RÉCORD!

La Campeones Cup 2025 enfrentará una vez más a la Major League Soccer (MLS) y a la Liga MX con un duelo entre los campeones de cada liga. En esta ocasión, los Diablos Rojos del Toluca se medirán ante el LA Galaxy en un partido que se disputará en el Dignity Health Sports Park, en California.

La Campeones Cup es un torneo relativamente joven, creado en 2018, con el objetivo de enfrentar al campeón de la MLS Cup contra el Campeón de Campeones de la Liga MX. En su séptima edición, será el turno de Toluca y Galaxy de pelear por un trofeo que ya se ha convertido en una tradición en el calendario futbolístico de Norteamérica.

Hasta ahora, la MLS ha conseguido más títulos, con triunfos de Atlanta United, Columbus Crew y New York City FC, mientras que la Liga MX suma las conquistas de Tigres y América. El ganador entre Galaxy y Toluca se unirá a esta selecta lista de campeones.

