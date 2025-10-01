LA Galaxy vs Toluca EN VIVO Campeones Cup 2025

Sigue EN VIVO las acciones más importantes del juego entre equipos de Liga MX y MLS

LA Galaxy vs Toluca
LA Galaxy vs Toluca | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
1 de Octubre de 2025

Sigue en vivo el partido entre campeones aquí:

11' LA Galaxy 0-0 Toluca | Media vuelta de Nico Castro y el balón se estrella en el poste del marco del Galaxy. 

06' LA Galaxy 0-0 Toluca | Segundo disparo de media distancia por parte del equipo de Los Ángeles.

02' LA Galaxy 0-0 Toluca | Disparo del Galaxy que sale por encima de la portería del guardameta García.

01' LA Galaxy 0-0 Toluca | ¡Inicia el partido!

¡Arrancan los primeros 45 minutos!

@CampeonesCup

¡Salen los equipos a la cancha y ya suenan los himnos de México y Estados Unidos!

@TolucaFC

¡Listas las alineaciones!

@LAGalaxy
@TolucaFC

¡Llegan al Dignity Health Sports Park los protagonistas de la noche! 

@LAGalaxy

¡Bienvenidos al duelo de Campeones Cup, amigos de RÉCORD!

La Campeones Cup 2025 enfrentará una vez más a la Major League Soccer (MLS) y a la Liga MX con un duelo entre los campeones de cada liga. En esta ocasión, los Diablos Rojos del Toluca se medirán ante el LA Galaxy en un partido que se disputará en el Dignity Health Sports Park, en California.

La Campeones Cup es un torneo relativamente joven, creado en 2018, con el objetivo de enfrentar al campeón de la MLS Cup contra el Campeón de Campeones de la Liga MX. En su séptima edición, será el turno de Toluca y Galaxy de pelear por un trofeo que ya se ha convertido en una tradición en el calendario futbolístico de Norteamérica.

Hasta ahora, la MLS ha conseguido más títulos, con triunfos de Atlanta United, Columbus Crew y New York City FC, mientras que la Liga MX suma las conquistas de Tigres y América. El ganador entre Galaxy y Toluca se unirá a esta selecta lista de campeones.
 

  • 2018: Toronto FC 1–3 Tigres UANL
  • 2019: Atlanta United 3–2 América
  • 2021: Columbus Crew 2–0 Cruz Azul
  • 2022: New York City FC 2–0 Atlas
  • 2023: LAFC 0–0 (2–4 penales) Tigres
  • 2024: Columbus Crew 1–1 (4–5 penales) América
  • 2025: LA Galaxy vs Toluca (por disputarse)

TE PUEDE INTERESAR

OFICIAL: Efraín Juárez recibe sanción por lenguaje humillante ante árbitros en Clásico Capitalino

Pumas | 30/09/2025

OFICIAL: Efraín Juárez recibe sanción por lenguaje humillante ante árbitros en Clásico Capitalino
Rodarte podrá ser parte del siguiente partido de Liga MX

Cruz Azul | 30/09/2025

Cruz Azul gana apelación; Jorge Rodarte queda habilitado tras expulsión polémica
Nueva imagen de Nacho Ambriz sorprende a la afición: ¿qué le pasó al DT de León?

León | 30/09/2025

Nueva imagen de Nacho Ambriz sorprende a la afición: ¿qué le pasó al DT de León?
Te recomendamos
¡Alexis para rato! Vega confirmó la extensión de contrato con Toluca
Liga MX
Deportivo Toluca
MLS

LO ÚLTIMO

 