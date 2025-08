Paulinho advierte a la Liga MX y MLS: “Toluca tiene ahora una mentalidad ganadora”

Toluca se enfrenta al NYC FC en el último juego de la primera fase en busca de sellar su pase a los Cuartos de Final, previo al duelo en Nueva York, Paulinho ha revelado la mentalidad que ahora tiene el equipo.

El portugués resaltó que el ganar es la palabra no debe desaparecer. “La mentalidad ahora es siempre ganar, no solo mañana, el grupo tiene esa mentalidad de querer ganar todos los partidos”, declaró en conferencia de prensa.

Quiere el bicampeonato

Paulinho resaltó que está concentrado en el segundo título consecutivo y no en el tricampeonato: “Estoy apuntando al bicampeonato del Toluca, no al tricampeonato de goleo. Es una cosa secundaria, no es una cosa que me saque el sueño, pero de verdad que no”.

“El tema de estar acá un año, creo que fue un año muy bueno, casi perfecto. Estoy muy feliz por estar acá. Agradezco inmenso a toda la gente que me recibió acá. Desde el primer día me siento muy bien, muy feliz”, resaltó.

