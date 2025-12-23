Toluca es el único equipo de Liga MX en marcar 100 goles en un año natural

El año que se está terminando marcó un antes y un después en los Diablos Rojos del Toluca, más después de coronarse como bicampeones en la Liga MX, aunque no es el único récord que los choriceros consiguieron o igualaron.

Toluca, de la mano de Antonio Mohamed, hicieron algo que solo los Diablos Rojos ha sido capaces de conseguir en la historia de los torneos cortos en México: Marcar 100 goles en un año calendario.

El primer equipo en conseguir tal hazaña, fueron los Diablos Rojos del Toluca de 1999, en aquel entonces dirigidos por Enrique Meza marcaron 105 goles en 12 meses.

Después, en el año 2000 (nuevamente bajo el mando del 'Ojitos' Meza) los choriceros consiguieron marcar 111 goles en 12 meses, durante el verano de ese año, incluyendo Liguilla, anotaron 66 tantos, mientras que en el torneo siguiente hicieron 45 goles más.

Dos años después, en 2002 (Con Ricardo Antonio La Volpe y Wilson Graneolatti y Alberto Jorge como entrenadores) Toluca consiguió anotar 105 goles, solo en el Apertura del 2002 consiguieron marcar 70 goles (incluyendo Liguilla)

Tuvieron que pasar 23 años para que un equipo mexicano consiguieron romper la barrera de los 100 goles, siendo el Toluca de Antonio Mohamed el que consiguió igualar las viejas glorias del equipo de la capital del Estado de México.

Goleador choricero en temporadas de 100 goles

En 1999, cuando llegaron por primera vez a los 100 goles, José Saturnino Cardozo consiguió ser campeón de goleo en uno de esos torneos (verano del 99, donde marcó 15 anotaciones).

En el 2000, los Choriceros no tuvieron campeón goleador, pero, en 2002, Cardozo impuso récord en 18 jornadas, marcando 29 goles en un torneo corto, sin contar los goles de la Liguilla.

Ahora, en 2025, Paulinho se consagró como tricampeón goleador, aunque solo en el Apertura 2024 consiguió hacerlo en solitario, el portugués, por sí solo, marcó 24 goles en ambos torneos del 2025, sin contar goles en Fase Final.