¡Alerta en México! Detectan venta de pescado falso en mercados y restaurantes

Los consumidores en México podrían estar comiendo algo muy distinto a lo que creen, luego de que una investigación de la organización Oceana revelara que el 38% de los pescados que se comercializan en el país son falsos, es decir, que se venden especies distintas a las que el cliente solicita. Esta cifra no solo es alarmante, sino que duplica el promedio internacional reportado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que se ubica en 20%.

El problema no es menor, ya que además del engaño directo al consumidor, también implica un impacto económico y ambiental significativo. En muchos casos, los productos sustitutos son mucho más baratos, pero se venden como especies de mayor valor. Por ejemplo, si compras huachinango, te podrías llevar a casa tilapia o bagre, especies que cuestan hasta tres veces menos que el producto original, lo que convierte esta práctica en una estafa extendida que afecta tanto a los clientes como a las familias pescadoras y a la biodiversidad marina.

Revelan que el 38% de los pescados que se comercializan en el país son falsos / FREEPIK

Las especies más falsificadas en México

De acuerdo con el estudio Gato x Liebre: engaño vigente, solución pendiente, Oceana analizó genéticamente 1,262 muestras de pescados y mariscos adquiridas en mercados y restaurantes de diversas ciudades del país, como parte de un monitoreo que se ha realizado durante los últimos siete años.

Los resultados evidenciaron que algunas especies presentan niveles extremadamente altos de sustitución, lo que confirma que el problema es generalizado en el sector pesquero:

Pez vela: 100%

Marlín: 91%

Lobina: 89%

Sierra: 82%

Mero: 72%

Pierna: 69%

Pez loro: 68%

Cabrilla: 57%

Huachinango: 54%

Lo barato puede salir caro, así que checa bien los productos que estás comprando para que no te engañen / FREEPIK

Estos datos reflejan que, en algunos casos, prácticamente la totalidad de los productos comercializados bajo ciertos nombres no corresponden a la especie real.

Un problema que también impacta la salud

Más allá del fraude económico, esta práctica representa un riesgo para la salud de los consumidores, ya que las especies sustitutas pueden tener perfiles toxicológicos diferentes. Incluso, se ha detectado que algunos tiburones en riesgo son utilizados para sustituir al marlín, lo que agrava la situación desde el punto de vista ambiental.

Se detectó que si compras huachinango te podrían estar dando tilapia o bagre / FREEPIK

Además, especialistas advierten que el consumidor no tiene forma sencilla de identificar estas irregularidades, lo que lo deja completamente vulnerable ante este tipo de engaños.

Falta de control y trazabilidad

Oceana señala que uno de los principales problemas en México es la falta de un sistema de trazabilidad que permita conocer el origen, la identidad y la legalidad de los productos pesqueros desde su captura hasta su consumo.

“La trazabilidad en los productos pesqueros es una herramienta fundamental para combatir la sustitución de pescados. No solo beneficiaría a la salud de los océanos, al bolsillo de las comunidades pesqueras y los consumidores”, advierte la organización.

La falsificación podría llevar a problemas de salud o afectar en la economía pesquera / FREEPIK