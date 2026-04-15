¿Dónde ver el Nottingham Forest vs. Porto? Fecha, hora y transmisión

Nottingham Forest se enfrentará al Porto en el duelo de vuelta de la Europa League. Un enfrentamiento que promete ser uno de los más vibrantes de todas las llaves. Esto ayudará a definir a un nuevo semifinalista.

Ambas escuadras vienen de empatar a uno en tierras portuguesas y se espera que el partido de vuelta sea tan vibrante y cardiaco como lo fue el de ida.

Se empiezan a definir los Semifinalistas

Nottingham Forest y el Porto pasan por buenas rachas en lo que respecta a sus torneos locales. Los ingleses, a pesar de estar en la posición baja de la Premier League, suman 5 partidos sin perder y fuera de la zona de descenso, mientras que los portugueses son los líderes absolutos en la Primeira Liga.

Nottingham Forest celebra la victoria | AP

Nottingham Forest tuvo que pasar por los play-offs para poder clasificarse a los Dieciseisavos de Final, donde eliminaron al Fenerbahçe de Edson Álvarez y después en Octavos sacaron al Midtjylland en una agónica tanda de penales.

Nottingham Forest en Europa League | AP

Porto, por su lado, pasó como 5.º en la tabla de posiciones con una clasificación directa a los Octavos, en donde se impuso al Stuttgart. Los portugueses son de los claros favoritos en llevarse la competición.

Quaresma con Héctor Herrera en el Porto | MEXSPORT

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