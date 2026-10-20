La Franja recibe a la Pandilla en la Jornada 13 del Apertura 2026, en un duelo clave de cara al final de la Fase Regular

La Fase Regular del Apertura 2026 de la Liga MX está por terminar, con partidos clave para las expectativas de cada equipo. En el caso de Puebla y Rayados de Monterrey se enfrentarán en la Jornada 13, fecha doble, con miras a mantenerse con esperanza de clasificar a Liguilla. El partido podrá seguirse este miércoles 21 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) por la señal de ESPN y Disney+.

Después de un inicio prometedor, la Franja suma cuatro partidos sin victoria, con lo que se encuentra en el sitio 12 de la tabla general, con 16 puntos, uno menos que la Pandilla, por ahora en el octavo lugar. Los regios tampoco han tenido un torneo consistente, por lo que una derrota puede dejarlos fuera de zona de clasificación a la Fase Final.

¿Cómo llegan Puebla y Monterrey a la Jornada 13?

Después de tres victorias en sus primeros cinco partidos, con un empate y una derrota, Puebla entró en una racha irregular, con solo un triunfo en siete compromisos. Fue en su visita a Necaxa en la Jornada 8 que la Franja sumó tres puntos, a cambio de tres derrotas y tres empates, dos de estos de forma consecutiva ante León (1-1) y Tijuana (0-0).

Por su parte, Monterrey tiene cinco victorias, dos empates y cuatro derrotas, con un partido pendiente ante Gallos Blancos de Querétaro, lo que les da mayor "margen de maniobra". Por ahora, sin adelantarse al juego en el Estadio Corregidora, los regios llegan con paso irregular, ya que en lo que va del torneo no han sumado victorias consecutivas.

Francisco González y Juan Vargas en el partido de Tijuana contra Puebla en el Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Además, como visitante, el equipo de Matías Almeyda solo ha ganado en una ocasión: en la Jornada 3 por marcador 0-2 frente a Atlas. Por ello, sería un error por parte de la Pandilla confiarse en su visita al conjunto poblano, a pesar de que viene de vencer 2-1 a Pachuca en el Estadio BBVA el fin de semana.

Así es el historial entre Puebla y Monterrey

De acuerdo con Transfermarkt, en 65 compromisos, la Franja tiene solo 14 victorias por 26 de la Pandilla, con 25 empates. Sin embargo, en los últimos diez juegos, Puebla solo ganó uno (1-0 en casa en el Clausura 2022), con seis derrotas y tres empates, y ocho partidos consecutivos sin ganar.

En sus más recientes enfrentamientos, Monterrey se impuso 2-4 en el Apertura 2025 en su última visita al Estadio Cuauhtémoc, mientras que en el pasado Clausura 2026 ganó 2-1 en casa. Ahora tratará de extender la racha para escalar posiciones en la tabla y afianzarse en zona de Liguilla.