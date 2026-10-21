En RÉCORD te presentamos todos los detalles para seguir el juego de Jornada 13 del Apertura 2026

Un partido con sabor a Liguilla. Pumas y Santos se ven las caras en la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX con la misión de llevarse los tres puntos y acercarse al Top 8 de la clasificatoria. Un triunfo haría soñar a sus aficiones con la Fiesta Grande, sin embargo, una derrota, prácticamente los dejaría sin posibilidades. El juego en el Territorio Santos Modelo se llevará acabo este miércoles en punto de las 21:10 horas y se podrá seguir por ESPN y en streaming por Disney +.

¿Cómo llegan los equipos?

Santos es el equipo más enrachado de toda la Liga MX. Luego de ser uno de los peores equipos, no sólo del arranque del torneo, sino que de las últimas temporadas, el equipo, comandado por su presidente Aleco Irarragorri, ha sumado ya cinco triunfos al hilo y se acercan a los puestos de Liguilla.

El conjunto lagunero arrancó la temporada con cinco derrotas consecutivas y siete partidos sin conseguir la victoria. Sin embargo, tas la Jornada 8, todo ha sido distinto. Desde su victoria ante Juárez, Santos no sabe lo que es no ganar y ya vencieron a Toluca, Pachuca, San Luis y golearon a Gallos.

Ahora, estando en el puesto 9 gracias a su deferencia de goles, el equipo sueña con liguilla y un triunfo en casa ante Pumas ratificaría su gran momento.

Jugadores de Santos celebrando anotación y victoria ante Atlético de San Luis | MEXSPORT

Pumas por su parte ha tenido un torneo de altibajos. El equipo de Esteban Solari aún está lejos de ser aquel equipo que llegó hasta la Final del torneo pasado pero con un triunfo ante Atlante en su juego más reciente, esperan revertir su situación.

Previo a su duelo ante los Potros, el equipo ya sumaba cuatro juegos sin ganar lo cual los había alejado de los puestos de Liguilla. Hoy están igualados con Santos y otros tres equipos con 16 unidades, a sólo una del octavo puesto. El triunfo en la Comarca podría catapultarlos a la Liguilla.

Juninho en celebración con Pumas en la Liga MX en el Apertura 2026 | IMAGO 7

Historial entre ambos

Pumas llega a este encuentro con la ilusión de repetir lo hecho la temporada pasada cuando golearon a los laguneros 4-0, sin embargo, Santos tiene un mejor historial en los últimos diez partidos entre ambos.

Desde 2021, los laguneros han logrado imponerse en seis ocasiones, por sólo tres de los universitarios y un empate. Además, jugando en el TSM, los felinos no han logrado llevarse la victoria, desde el Apertura 2020.