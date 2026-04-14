‘El Jero’ explota contra Movimiento Ciudadano por esta razón

El actor Fernando Bonilla, conocido recientemente por interpretar a “Jero” en "La Oficina", generó polémica en redes sociales luego de arremeter contra Movimiento Ciudadano (MC) por el uso de su imagen en una publicación política sin su consentimiento, lo que provocó su inmediata reacción.

A través de su cuenta en X, el actor compartió una captura de pantalla de una publicación realizada por el partido en Facebook, donde se utilizaba una imagen de su personaje acompañada del mensaje: “Cuando dicen que todo está mal... y tú viendo cómo Nuevo León va en primer lugar”, junto a un emoji guiñando el ojo y un corazón naranja. En la imagen también se podía leer: “TQM Movimiento Ciudadano gracias por hacer a Nuevo León Primer Lugar en todo”.

Fernando Bonilla no estuvo de acuerdo que Movimiento Ciudadano usara su imagen para promover al partido / Redes Sociales

Fernando Bonilla arremete contra MC

La publicación no fue bien recibida por Bonilla, quien respondió de forma directa y contundente contra el partido político, dejando clara su postura sobre el uso de su imagen en este tipo de contenidos.

“Oigan, @MovCiudadanoMX, ahí les encargo que en su perra vida vuelvan a usar mi jeta para sus chingaderas”, expresó.

Además del mensaje, el actor compartió un video en el que se burla de la publicación, reforzando su inconformidad con el contenido difundido por el partido. "No, a ustedes no les sale".

El actor y comediante fue contundente contra el partido político que hizo una publicación en redes sociales / Especial

Fernando Bonilla alista gira de stand up

Más allá de la polémica, Fernando Bonilla también se encuentra enfocado en su carrera como comediante, ya que recientemente arrancó su gira de stand up titulada “Corte de Caja”, con la que recorrerá distintas ciudades del país y en la que muestra una faceta más personal y directa sobre el escenario.

El espectáculo presenta a un Bonilla lejos de sus personajes, apostando por una comedia basada en la observación, el ritmo y un estilo que mezcla humor con reflexiones sobre la vida, particularmente en una etapa marcada por la crisis de los cuarenta. Se trata de un show irreverente, autocrítico y honesto, en el que el actor se presenta sin filtros frente al público.

A diferencia de lo que muchos podrían esperar, en este show no aparece “Jero” ni otros personajes como el “Diente de Oro”, ya que el enfoque está completamente centrado en el propio Fernando Bonilla, quien utiliza la comedia como una forma de conectar con el público a través de experiencias cotidianas.