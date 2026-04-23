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Juan Pablo Fernández, hijo de 'Joserra', debuta en el cine con "México 86" junto a Diego Luna

Juan Pablo Fernández interpretando a su padre | Captura de pantalla
10:01 - 23 abril 2026
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En entrevista para RÉCORD, el hijo de la leyenda del periodismo deportivo comentó su entusiasmo

Juan Pablo Fernández, hijo de José Ramón Fernández, participará en la película "México 86" interpretando, precisamente, a su padre.

​El hijo de la leyenda del periodismo deportivo fue convocado para formar parte de esta producción relacionada con la segunda Copa del Mundo organizada en territorio mexicano. En entrevista para RÉCORD, Juan Pablo compartió su entusiasmo: "Representar a mi padre, además de ser mi debut en cine en la mejor plataforma del mundo como Netflix y al lado de Diego Luna —mis escenas son con él—, fue un reto, un honor y un privilegio. Represento al mejor periodista que tiene México".

Juan Pablo Fernández | IG: @juanpablofdz6

¿Qué más dijo Juan Pablo Fernández?

​Juan Pablo externó que, más que una imitación, el trabajo fue una personificación profunda. "¿Quién mejor que yo, que conozco a mi padre? Imagínate qué privilegio personificarlo en el contexto de "México 86", que fue glorioso. Fue una experiencia extraordinaria y una aventura debutar en cine. Es un sueño cumplido. Me alegra que el papel se haya quedado en familia", expresó.

​De acuerdo con Fernández, las escenas en la cinta fueron sumamente vibrantes debido al parecido físico con su progenitor. Asimismo, confía en que la producción será un éxito entre los aficionados al futbol, especialmente ahora que se aproxima la Copa del Mundo de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

La película la filmó Gabriel Ripstein hijo del cineasta Arturo y se estrenará próximamente

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