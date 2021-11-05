Lo de Adonai Escobedo fue preocupante en el Pumas vs Santos

El caso de Adonai Escobedo es preocupante, arriesgan el partido entre Pumas y Santos Laguna. El marcador le facilita el juego, pero tiene serios problemas en conducción y calificación de faltas.

En el 42', Lira se agarra a patadas con un adversario estando ambos tirados en el piso y no hizo nada, a faltas similares sanción diferente.

Además, qué miedo le tiene a Dinenno, le protestó, gritó y le hizo corte de manga y no se atrevió a expulsarlo. Árbitros sin carácter y personalidad no necesita la Liga MX, pero es lo que hay.

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