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Futbol

Partidos de hoy miércoles 25 de marzo

El balón de la Liga MX Femenil | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 00:45 - 25 marzo 2026
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El futbol femenil protagonizará los encuentros más importantes de este día

Mientras el fútbol varonil se encuentra en una pausa obligatoria debido a la actividad de la Fecha FIFA, donde las selecciones nacionales disputan partidos de reclasificación y amistosos rumbo al Mundial 2026, el balompié femenil se convierte en el protagonista absoluto de la agenda para este miércoles 25 de marzo.

El Clausura 2025 de la Liga MX Femenil está por comenzar | IMAGO 7

Con las grandes ligas masculinas en pausa, los reflectores se trasladan a Europa con la emoción de la UEFA Women's Champions League y a México con uno de los duelos más apasionantes de la Liga MX Femenil.

PARTIDOS HOY MIÉRCOLES 25 DE MARZO

El Clásico en Europa: El Real Madrid recibe al FC Barcelona en una edición internacional del clásico español. Las azulgranas llegan como favoritas, pero las merengues buscan dar la campanada en casa para llevarse ventaja al partido de vuelta.

Trofeo de la Champions League Femenina | X: @UWCL

Duelo de Potencias: El Manchester United medirá fuerzas ante el Bayern Múnich. Un choque de estilos entre la verticalidad inglesa y el orden táctico alemán que promete sacar chispas en los Cuartos de Final.

Choque de Gigantes en México: Para cerrar el día, las "Amazonas" de Tigres reciben a las Águilas del América. Este duelo se ha convertido en un clásico moderno de la Liga MX Femenil, enfrentando a dos de las plantillas más poderosas y ganadoras del circuito.

La ausencia de partidos en las ligas varoniles de élite se debe al parón internacional, permitiendo que el fútbol femenil reciba la atención total de la afición global con encuentros de altísimo nivel competitivo.

La actividad comenzará temprano con los Cuartos de Final de ida en el Viejo Continente, cerrando la jornada con un choque de titanes en suelo azteca.

Partido

Competición

Horario (Centro de México)

Real Madrid vs. FC Barcelona

Champions League Femenil

11:45 hrs

Manchester United vs. Bayern Múnich

Champions League Femenil

14:00 hrs

Tigres UANL vs. Club América

Liga MX Femenil

19:00 hrs

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