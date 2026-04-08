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Beisbol

Taj Bradley brilla en una mala noche de Tarik Skubal y Mellizos se imponen a los Tigres

El mexico-americano Taj Bradley en la lomita ante Detroit | AP
Associated Press (AP) 22:03 - 07 abril 2026
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El pitcher mexico-americano lanzó seis entradas y un tercio en la victoria de Minnesota 2-4 ante Detroit

Taj Bradley superó en el duelo a Tarik Skubal y Ryan Jeffers impulsó dos carreras por los Minnesota Twins, que se impusieron el martes 2-4 sobre los Detroit Tigers.

El lanzador mexico-americano (2-0) permitió una carrera con seis hits, sin boletos y con 10 ponches en 6 1/3 entradas. Los Mellizos lograron su segunda victoria consecutiva.

Cuatro relevistas se combinaron para completar el juego, incluido Justin Topa, quien consiguió los dos últimos outs para su primer salvamento.

Ryan Jeffers celebra tras conectar doblete productor | AP

En tres aperturas este año —todas victorias de los MellizosBradley ha permitido dos carreras, ha otorgado cuatro boletos y ha ponchado a 22 en 16 2/3 entradas.

Durante una salida inusitadamente corta, Skubal (1-1) lanzó 4 2/3 entradas, en las que permitió cuatro carreras con ocho hits, además de dos boletos y siete ponches.

Tarik Skubal permitió las cuatro carreras de los Mellizos | AP

En las últimas dos temporadas, en las que Skubal ganó de forma consecutiva el premio Cy Young de la Liga Americana, no logró completar cinco entradas sólo tres veces en 62 aperturas.

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