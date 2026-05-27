Tláhuac apuesta por el deporte con gimnasios, albercas y espacios rehabilitados

La alcaldía Tláhuac quiere ponerse los tenis y correr hacia una comunidad más activa, saludable y unida. Así lo aseguró la alcaldesa Berenice Hernández Calderón durante su comparecencia ante comisiones del Congreso de la Ciudad de México, donde destacó que su administración ha apostado fuerte por el deporte, la cultura y la recuperación de espacios públicos como herramientas para fortalecer el tejido social en pueblos, barrios y colonias de la demarcación.

Frente a legisladores locales, la edil explicó que uno de los ejes principales de su gobierno ha sido acercar actividades recreativas y deportivas a las familias de Tláhuac, especialmente en zonas donde durante años faltaron espacios dignos para convivir y activarse físicamente. La alcaldesa resaltó que actualmente la demarcación cuenta con una infraestructura deportiva integrada por 10 deportivos, 4 frontones, 6 albercas, 4 gimnasios, una pista de hielo, 2 pistas de patinaje y 2 pistas de tartán, espacios que diariamente reciben a niñas, niños, jóvenes y personas adultas.

La alcaldesa Berenice Hernández Calderón compareció ante comisiones del Congreso de la CDMX / Especial

Rehabilitan más espacios deportivos en Tláhuac

Además, detalló que durante su administración se rehabilitaron importantes espacios como el Deportivo El Perú y el Deportivo Año Internacional de la Juventud, además de construirse una nueva pista de patinaje y rehabilitarse la pista de hielo ubicada en el Bosque de Tláhuac, uno de los puntos recreativos más conocidos de la zona.

Como parte de esta estrategia deportiva, Hernández Calderón también destacó el programa “Actívate Tláhuac”, una iniciativa que se desarrolla en las 12 coordinaciones territoriales de la alcaldía y que busca fomentar hábitos saludables, promover la convivencia vecinal y generar entornos más seguros para la población.

La recuperación de espacios es la prioridad para el gobierno de Tláhuac / Especial

“Una comunidad activa, organizada y con oportunidades también es una comunidad más segura y con futuro”, afirmó ante legisladores locales.

La alcaldesa sostuvo que la recuperación de deportivos y espacios públicos no sólo busca fomentar la actividad física, sino también reconstruir la convivencia comunitaria y ofrecer alternativas recreativas para niñas, niños y jóvenes.

Apuesta fuerte por la cultura en Tláhuac

Pero el deporte no es el único frente en el que trabaja la alcaldía. Durante su intervención, Berenice Hernández también destacó que Tláhuac mantiene una fuerte apuesta por la cultura y la preservación de las tradiciones de los pueblos originarios.

Los lugares para el deporte están creciendo en toda la demarcación / Especial

La funcionaria explicó que actualmente la demarcación cuenta con 9 espacios culturales, entre centros y casas de cultura, así como 22 bibliotecas públicas distribuidas en diferentes pueblos, barrios y colonias. De acuerdo con las cifras presentadas, estos espacios benefician a más de 32 mil personas mediante talleres, actividades artísticas, lectura y formación cultural.

“La cultura y las artes son fundamentales para la salud y el desarrollo de la sociedad. En Tláhuac estamos convencidos de que un artista más es un delincuente menos”, expresó.

La alcaldesa aseguró que su administración seguirá trabajando junto con patronatos, comparsas, mayordomías y organizadores de fiestas patronales para mantener vivas las tradiciones que forman parte de la identidad de Tláhuac. Según explicó, estas actividades fortalecen el sentido de pertenencia y ayudan a reconstruir la vida comunitaria.

La alcaldesa Berenice Hernández también resaltó el apoyo a la cultura y protección animal / Especial

Apoyo al bienestar animal

En otro de los temas que llamó la atención durante su comparecencia, Hernández Calderón resaltó las acciones enfocadas al bienestar animal. Informó que entre octubre de 2025 y abril de 2026 se realizaron 6 mil 375 servicios relacionados con consultas veterinarias, vacunación antirrábica, desparasitación y esterilización de perros y gatos.

La alcaldesa señaló que estas jornadas también buscan combatir el abandono animal y generar conciencia sobre la tutela responsable.

“En Tláhuac entendemos que una sociedad más humana también se refleja en el trato que brinda a los seres sintientes”, planteó.

Finalmente, Berenice Hernández aseguró que deporte, cultura, tradiciones y bienestar animal forman parte de una agenda integral para mejorar la vida cotidiana de las familias de Tláhuac y reiteró que seguirán impulsando actividades y espacios comunitarios en toda la demarcación para consolidar una alcaldía más participativa y con mayores oportunidades para sus habitantes.