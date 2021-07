Cruz Azul: Nacho Rivero advirtió que La Máquina no se conforma e irá por más en el AP21

El Campeón de Campeones del futbol mexicano estrena su corona ante su público, con un cuadro que se verá mermado por las ausencias ante Mazatlán; sin embargo, para Ignacio Rivero, volante uruguayo, no hay excusas para no brindarle a su afición un espectáculo de calidad, además de advertir que Cruz Azul no se conformó con la Novena y en el Torneo Apertura 2021 van por más.

“Desde que llegué al club en el día uno estoy comprometido al máximo, siempre en brindarme al cien por cierto dentro del campo, si el equipo no hacía bien las cosas en la cancha no íbamos a tener los resultados que esperábamos, obviamente no hay que conformarse con lo que se hizo, ni en lo grupal ni en lo individual, así que la idea es ir por más”, aseguró en entrevista con RÉCORD.

En ese sentido, el charrúa lamentó la baja de tantos elementos por estar con sus respectivas selecciones, todos importantes para el equipo, pero confía en que los 11 elegidos por Juan Reynoso disputarán el partido ante los Cañoneros con la máxima exigencia.

“Faltan jugadores de mucha importancia en varias líneas del equipo, pero hay un plantel con jugadores muy buenos y saldremos a competirlo desde el minuto uno, lo disputaremos con toda la responsabilidad que se merece”, señaló.

“Debemos seguir de la misma manera, Juan nos habló mucho de ese tema (campeonitis), que estaba prohibido relajarse después de ganar la Novena y creo que eso se vio en el Campeón de Campeones, así que eso no tiene que cambiar. Haber salido Campeón no va a cambiar nada, nuestra forma de trabajo será la misma, perfil bajo, perseverantes, ese es nuestro lema en el plantel”, añadió.

Las bajas del conjunto cementero le abrirán la posibilidad de debutar a jugadores como Luis Ángel 'Quick' Mendoza y Lucas Passerini, quienes llegaron como refuerzos para el Apertura 2021, jugadores que Rivero considera importantes para el certamen.

“Hay mucha armonía, ellos cayeron de forma espectacular, los dos son grandes jugadores, con el ‘Quick’ compartí equipo en Tijuana y ya lo conozco, a Lucas no tanto pero no tengo duda de que van a apartarnos muchos”, manifestó.

Y es que el semestre le traerá a Cruz Azul distintas oportunidades para llenarse de gloria, por lo que Rivero ve como una obligación ganar todos los títulos en disputa. “Paso a paso, hay varios torneos donde competir (Liga, Campeones Cup y Concachampions) y esta institución debe pelear en todo lo que participe”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIGA MX: TIGRES VENCIÓ A XOLOS EN EL DEBUT DE MIGUEL HERRERA