Alberto El Patrón promete asesoría legal y servicio médico digno a sus luchadores

La lucha libre mexicana está a punto de vivir una nueva era gracias al nuevo patrón que tendrán los encordados. Con su nueva promotora, quien fuera conoció como Alberto Del Río en WWE buscará llevar el deporte nacional a otras esferas con dos apoyos clave para los hombres y mujeres que dan su vida arriba del ring. Tanto en Robles Patrón Promotions como en Nación Lucha Libre la prioridad será la materia prima de esta industria: los luchadores.

Asesoría legal y un servicio médico digno son las promesas que Alberto El Patrón ofrecerá a los elementos que firmen para cualquier evento de su empresa y su promotora. Basado en sus experiencias en México y Estados Unidos, el potosino busca ser el mejor jefe y líder de todo un grupo de figuras que están depositando su confianza en las manos del patrón.

“Yo, como todos los compañeros del gremio luchístico, le he sufrido, le he batallado. Yo sé que todo va en proporción del lugar que tienes en la cartelera, quién eres o qué conseguiste”, declaró El Patrón en entrevista con RÉCORD. “Tristemente es una realidad en México, pero no debería de ser así. ¿Por qué no tomar el ejemplo de otros países, como Estados Unidos? Ahí no tienen una mejor lucha que nosotros (México), pero sí una mejor estructura hacia cómo llevar su talento y tratarlo. Todos saben que nosotros estamos haciendo las cosas diferentes”, añadió.

Sobre el trabajo legal que hará con sus elementos que trabajen para Robles Patrón Promotions, al excampeón de la WWE le parece una ofensa que las empresas se apoderen del nombre del talento. Además de que las puertas estarán abiertas para quien quiera integrarse o en su defecto salir en el momento que gusten.

“De verdad se me hace tan bajo eso de que le roben los nombres a los muchachos. Yo mismo lo viví. Sin mencionar nombres, ni empresas pero hasta a mi me registraron mi nombre”, relató el heredero de Dos Caras. “Tú vas a ser dueño de tu nombre, nosotros te vamos a llevar al estrellato y cuando te vayas para WWE, AEW, AAA, CMLL o donde se te de la gana, simplemente la empresa tiene que tener el reconocimiento como la empresa que te forjó, nada más”, concluyó.

La familia es primero. Un honor contar con el respaldo de mi señor padre, Dos Caras Sr, y mi hermano, @HijoDeDosCaras , en el lanzamiento de @RPPromotions1 junto a mi compadre @roblespromo pic.twitter.com/UYmaVHSzm1 — Alberto El Patron (@PrideOfMexico) July 13, 2021

