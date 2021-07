Verano de Escándalo: Hijo del Vikingo se coronó con el trofeo Alas de Oro

En cada vuelo, en cada movimiento y en cada combate el Hijo del Vikingo ha demostrado que no es un ser humano común. El versátil gladiador no le teme a las alturas y no precisamente a las del encordado sino a los planos estelares, tras haber ganado el trofeo Alas de Oro en Verano de Escándalo el Jinete del Aire salió a exigirle más y mayores retos a AAA.

“Ya necesitamos una cabellera o una máscara, quien quiera esta cabellera estoy dispuesto para todos los elementos de AAA. Hijo del Vikingo está preparado, se los acabo de demostrar y no me queda más que agradecer a mi casa por todas las oportunidades que me han dado y no he desaprovechado”, dijo el campeón de Lucha Capital 2019 en entrevista con RÉCORD.

Con tan solo 24 años, el Hijo del Vikingo ha logrado consagrarse como el máximo exponente de la lucha libre aérea dentro de la caravana tres veces estelar. Sus impresionantes lanzamientos, sus vuelos que desafían la gravedad y sobre todo las agallas con las que afronta cada reto lo han convertido en el nuevo ídolo e imán de taquillas en México. La reputación del Jinete del Aire poco a poco comienza a traspasar fronteras y la lista de oponentes comienza a crecer.

¡¡QUIERE NUEVOS RETOS!! El ganador del trofeo #AlasDeOro quiere nuevos retos, una máscara o una cabellera que vaya directo a las vitrinas del @vikingo_aaa @record_mexico @luchalibreaaa pic.twitter.com/1W3Vtyafot — Saúl Cano (@Saul_oCano) July 4, 2021

En nueve años de carrera el Hijo del Vikingo ha carecido de una rivalidad que concluya en una lucha de apuestas. Si bien los retos no han faltado, la calidad que tiene este hombre ha ahuyentado a cualquiera que pudiera pensar en raparlo. Día con día el joven poblano luce sobrado en los cuadriláteros de AAA, su futuro definitivamente está en las Grandes Ligas de la industria, pero para llegar ahí tiene que consagrar su nombre con victorias importantes y una máscara o una cabellera podrían ser la catapulta para su carrera como luchador profesional.

Mientras tanto, el excampeón mundial de tercias de Lucha Libre AAA espera paciente a que la oportunidad de crecer llegue. De momento, las puertas que le abrió Marisela Peña han sido el trampolín suficiente para que este gran luchador escale a los planos estelares, su sitio predilecto. “Estoy muy agradecido con la licenciada Marisela Peña y con todos los que integran AAA, muchísimas gracias”, concluyó tras su aparición en Verano de Escándalo.

