Chessman sobre alianza con Pagano: 'Traigo la camiseta de AAA bien puesta y por eso haré equipo'

La partida de La Parka no solo dejó a AAA sin su máximo referente y estandarte sino que dejó sin capitán al navío de la compañía, mismo que desde hace varios años navegó en aguas tranquilas. La abrupta llegada de La Empresa ha hecho que Dorian Roldán tome medidas drásticas para no dejar que el barco se hunda ante la peligrosa agrupación que amenaza con tomar control dentro de la caravana tres veces estelar.

“Antes eso era muy sencillo (armar un equipo AAA) porque teníamos personajes muy emblemáticos y teníamos un amigo de casa, alguien que nos representaba en cada una de estas luchas, que era La Parka”, dijo Roldán antes de presentar a sus representantes. “Cuando empezamos a hacer esta tercia para ver con quienes teníamos que hacer frente, nos dimos cuenta de que son luchadores emblemáticos de AAA pero que no hay tanta química entre ellos, pero si dices AAA piensas en ellos”, agregó.

El Director General de Lucha Libre AAA ha decidido juntar a los hombres que protagonizaron Triplemanía XVIII, Chessman y Pagano. Ambos elementos aún no dejan atrás el rencor que se tienen el uno por el otro, no obstante tienen la camiseta de la caravana bien puesta y es por ello que dejarán a lado sus diferencias para confrontar a Puma King y el resto de su agrupación. El Asesino de la Luz Roja, como un viejo lobo de mar, quiere dejar las cosas bien claras con Pagano.

“Yo traigo la camiseta bien puesta por AAA, es mi casa, aquí me hice y aquí estoy. El año pasado él (Pagano) me ganó una lucha de cabelleras”, dijo Chessman muy molesto tras encontrarse con el Noa Noa Style de la Lucha Libre. “Por ti Dorian voy a hacer equipo, pero a la primera que me traicione él, de verdad se acaba esto. Por ti y por AAA voy a hacer tercia con ellos”, agregó.

Murder Clown, un gladiador de colosales dimensiones, será quien funja como intermediario en esta tercia. El poder que tiene el miembro de los Psycho Circus es el necesario para poder mantener unidos a sus compañeros y de paso acabar con La Empresa. Él mismo fue quien les pidió que hicieran las pases y tuvo que llegar Puma King y otros dos enmascarados desconocidos a atacar a los integrantes de AAA para que Chessman y Pagano dejaran atrás sus conflictos y con un apretón de manos, sellaron su pacto.