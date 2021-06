Pimpinela Escarlata: 'Mi madre siempre me sacó adelante, estoy muy agradecido con ella'

La infancia de Pimpinela Escarlata no fue nada fácil y es que el ahora luchador exótico tuvo que lidiar con la presión de sus compañeros de escuela y de sus vecinos en Torreón, Coahuila. Eran tiempos diferentes y el joven Mario González Lozano salió adelante gracias al apoyo de su mamá, quien tuvo que agarrarse hasta “de las greñas” para defender a su hijo.

“La vida es la mejor escuela, yo recuerdo que mis papás se peleaban mucho y mi mamá nos sacó adelante. Eramos 11 hijos y a todos nos sacó adelante trabajando en casas, incluso nos llegaba a llevar y comíamos de lo que preparaba para los patrones. Tuvimos una infancia de buen apetito, pero también hubo momentos en los que nos descuidaba”, dijo Pimpinela.

Hoy Pimpinela Escarlata le devuelve el favor a su madre, a quien apoya siempre que puede. El exótico viaja constantemente a su natal Torreón para atender los cuidados de su progenitora. Los “Pollos Pimpi” son un ingreso extra que se va íntegro para la fan y defensora número uno de la exReina de Reinas.

“Cuando iba en la primaria todos me molestaban y me llamaban ‘joto’. En la colonia me llamaban ‘Popo’ por que estaba gordo como el General Popo. Viví un infierno por tanta discriminación por parte de ls compañeros más grandes y me decían ‘¡Popo es joto! ¡Popo es joto!’ Y yo les decían que me dejaran en paz y tenía que golpearlos, desde que tengo uso de razón era bien cabrón para los madrazos y siendo más chico que ellos me los golpeaba”, contó.

“Saliendo de la escuela las mamás iban a acusarme con mi mamá por haber golpeado a sus hijos”, relató. Una vez que escuchaban la verdadera historia salían las garras de madre. “Cuando menos te lo esperabas mi mamá ya tenía agarrada de las greñas a otra mamá, eso pasó como dos veces que fueron a darle la queja y salían golpeadas. Las agarraba del pelo y las metía a las aguas negras. ‘Con mi hijo no, no porque esté trabajando piensen que están solos porque tienen mucha madre’, les gritaba mientras las seguía arrastrando. Mi mamá peleaba como hombre”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:AAA: PIMPINELA ESCARLATA CONFESÓ HABER SUFRIDO ABUSO DE NIÑO