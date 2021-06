Psycho Clown:'Quiero un logro importante, estoy buscando el Megacampeonato'

Los centros de psiquiatría en todo el país deben estar apartando una habitación para Psycho Clown, quien se ha vuelto loco y la buena ambición ha inundado su ser. El estandarte de la AAA quiere más retos, más campeonatos, más máscaras y más cabelleras. Su leyenda cada vez crece más y en Triplemanía XXIX buscará irse a lo más alto si es que logra rapar a Rey Escorpión.

“Ya llevo muchos años, desde que le gané a Dr. Wagner Jr, que no tengo un logro importante y estoy buscando el Megacampeonato, el Campeonato Latinoamericano, máscaras o cabelleras porque mis Psycholocos se merecen algo de mí por todo lo que me brindan, el amor y cariño que me dan, pues ya se merecen algo”, dijo el Psicópata del Ring en entrevista con RÉCORD.

Psycho Clown quiere llenar sus vitrinas de triunfos y la cabellera del Veneno Negro no es su única meta. Aunque en la lucha libre mexicana son más valiosos los triunfos en duelos de apuesta que los reinados como campeón, el técnico quiere hacerse de un cinturón en AAA. Luego de más de 10 años de arduo trabajo, cree que es momento de portar el máximo campeonato de la empresa.

“Ya quiero la oportunidad por el Megacampeonato, algunas veces lo he buscado pero no se me ha dado la oportunidad de ser ganador en esas ocasiones”, dijo la Potencia Mundial de la Lucha Libre. “También voy por Andrade, en vez de que esté mandando mensajes, videos y cosas así mejor que venga y se enfrente aquí (en México) que se ponga a lado de mí para darnos con todo arriba del ring. Veamos de qué cuero salen más correas, porque hablar cualquiera lo hace como él. Arriba del ring se va a topar con pared, sabe que soy su peor pesadilla”, añadió.

Si el Ídolo logra vencer a Kenny Omega en Triplemanía XXIX, Psycho Clown estará listo para lanzar el reto directo. Incluso si el canadiense sale avante, el técnico buscará el cetro máximo de la AAA.

