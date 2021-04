Triple A: Hades, la luchadora que quiere brillar en la nueva generación

El ciclo de la vida exige que las nuevas generaciones tomen las riendas de la sociedad en algún momento determinado. Más rápido de lo que uno quisiera, el nuevo talento se apodera de los espacios para desplazar, de manera respetuosa, a los elementos más veteranos. Hades está empujando fuerte desde el año pasado. Con juventud y carisma la técnica quiere planos estelares dentro de AAA.

Hades es la segunda gladiadora más joven del roster femenil dentro de la caravana tres veces estelar. Con 22 años de edad y mucha lona recorrida, la ágil gladiadora ha escalado poco a poco, consolidados en el gusto del respetable. Luego de un gran 2020 en el que se colocó en la Copa Triplemanía, con grandes credenciales, Hades anticipa un muy buen 2021.

“Esperen mucho, pueden esperar lo que sea y muchas cosas más sobre mí. Me encanta llenar a mi público, mis estrellitas consentidas, con la calidad de lucha que ellos se merecen”, dijo Hades en entrevista con RÉCORD. “Mi meta ahorita es tener un lugar preciso en AAA, darme a notar más, que me conozcan y que sepan más mi historia alrededor de la república para poderles darle más de lo mejor”, añadió.

La juventud y el hambre de triunfo con las principales características de Hades, quien en este 2021 ya ha logrado hacer mancuerna con Lady Shani y Big Mami. Con los pies bien plantados en la tierra, la tamaulipeca quiere comerse al mundo a bocados. Sin embargo, hay veces en las que su posición dentro de AAA llega a ser increíble para la técnica.

“Soy de las más corta de edad en AAA, pero es no es impedimento pero sí es un peso en mis hombros porque estoy en la mejor empresa a nivel Latinoamérica. A veces no asimilo la magnitud del lugar en el que estoy y de todo lo que me rodea, pero estoy muy contenta, muy feliz y pues hay que darle con todo”, concluyó Hades.

