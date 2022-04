Triplemanía XXX: Rayo de Jalisco Jr vengará la máscara de su padre ante Blue Demon Jr

El Mexicanísimo Rayo de Jalisco Jr ha forjado una carrera impecable, representando a la lucha libre mexicana en todo el mundo y sobre todo manteniendo en alto el nombre que le heredó su padre. En la primera noche de Triplemanía XXX el tapatío tendrá la oportunidad de vengar simbólicamente la perdida de la máscara de su papá cuando se mida a Blue Demon Jr como parte de la Ruleta de la Muerte.

Por primera vez en su carrera, Rayo de Jalisco Jr saldrá a una lucha importante sin el second de toda su vida: Maximino Linares, Rayo de Jalisco Sr. El veterano apenas dimensionó la gran ausencia que tendrá en su esquina durante su mano a mano en Triplemanía XXX, pero está comprometido a sacar la victoria por la dedicatoria hasta la arena celestial.

“Esa lucha se la voy a dedicar a mi compadre, a mi papá”, dijo el luchador en entrevista con RÉCORD. “Sé que no va a estar en mi esquina como siempre, en mis luchas importantes siempre invitaba a mi papá para que estuviera apoyándome de second. Hace unos días apenas me cayó el veinte de que mi compadre no va a estar en mi esquina apoyandome, dirigiéndome, regañándome. También sé que va a estar desde allá cuidándome y sé que va a estar en mi esquina”.

Pese a no ser una lucha de apuestas directa entre ambas estrellas, el compromiso de sacar la victoria y salvar la tapa es responsabilidad suficiente para que el Mexicanísimo lo entregue todo arriba del ring. La Sultana del Norte volverá a ver a estas dos máscaras en el mismo cuadrilátero tras el combate de Rayo de Jalisco y Blue Demon en la Plaza de Toros Monumental de Monterrey en 1989 en donde el tapatío perdió la tapa.

“Quiero ganar porque quiero darle esa satisfacción donde quiera que esté mi compadre de esa revancha que no la tuvieron porque ya no hubo más luchas, los dos se retiraron y de alguna manera esta sea una lucha de revancha”, aseguró Rayo de Jalisco Jr.

En caso de fallar con la misión y caer en la última noche de Triplemanía XXX, el oriundo de la Perla Tapatía tiene claro cuál sería su destino inmediato: el retiro. “Sentiría que defraudé al público y a mi padre, principalmente. ¿Con qué cara podría presentarme sin máscara sabiendo que defraudé a mi padre y al público, yo me sentiría muy mal. Ese día yo me retiraría, el día que pierda mi máscara”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRIPLEMANÍA: RULETA DE LA MUERTE, EL DESAFÍO DE OCHO LUCHADORES PARA MANTENER SU MÁSCARA