Penta Zero Miedo relata el día en el que firmó el divorcio de un aficionado

El luchador mexicano, Penta Zero Miedo cuenta con un carisma innegable, característica que genera confianza y admiración por parte de los aficionados, y que ha crecido por sus actuaciones en WWE, a tal grado que algunos le hacen peticiones peculiares.

X: CAPTURA DE PANTALLA

Firma en contrato de divorcio

Penta contó en el podcast del Vampiro Canadiense sobre un aficionado en Estados Unidos que le pidió una firma, pero no cualquiera, pues se trataba de un contrato de divorcio. Dicha experiencia causó gracia y extrañeza en el luchador.

“Un cuate llegó con un libro, como mil hojas, diciendo 'me puedes firmar aquí por favor'. Le digo, 'pero qué es esto', parecía un contrato. 'Pero qué es esto', le digo. 'Oh, es mi contrato de divorcio. Porque yo le dije a mi mujer Zero Miedo y me voy a divorciar de ti y cuando lo consiga hasta voy a tener el autógrafo del güey que inventó el Zero Miedo'. Y se divorció y me llevó el contrato”, dijo Penta.

X: CAPTURA DE PANTALLA

Pese a que la entrevista tiene ya un par de meses, la anécdota cobró relevancia nuevamente debido a la peculiaridad de la historia. Los comentarios fueron positivos hacia Penta, pues los aficionados valoran su actitud.

Crecimiento en WWE

El originario de Ecatepec continúa con su camino en WWE, el cual poco a poco ha crecido con apariciones en combates importantes de distintos eventos como WrestleMania, Money In The Bank y, por supuesto, los shows semanales.

X: CAPTURA DE PANTALLA

También te puede interesar: Mr. Iguana se une a WWE y pronto debutará en RAW