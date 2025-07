¿Qué PPV quedan en 2025 para WWE?

El fin de semana del 12 y 13 de julio, WWE tendrá una de las pruebas más importantes que ha tenido en el 2025, ya que en cuestión de dos días contará con dos Premium Live Events que competirán con AEW, de manera más específica con el evento All In, mismo que está pactado a llevarse a cabo en Arlington, Texas.

Uno de los eventos que llevará a cabo WWE este fin de semana será el exclusivo de mujeres, Evolution, aunque este último está pactado para el 13 de julio, por lo que no coincidirá en horario con All In, como sí lo hará Saturday Night's Main Event.

Revancha Cargill-Naomi para Evolution 2025 | wwe.com

¿Qué sigue para WWE en el 2025?

Después de SNME y Evolution, la empresa pondrá todas sus cartas en la organización de la primera edición de dos noches de WWE SummerSlam, evento que tendrá lugar en el MetLife Stadium de New Jersey; de momento, la única lucha confirmada para 'el evento más caliente del verano' es la revancha entre John Cena y Cody Rhodes, la cual seguramente será el evento central de la segunda noche.

Posterior a ello, el elenco tendrá un periodo fuera de Estados Unidos en el que regresará a Europa para Clash in Paris el 31 de agosto, con sede en París La Défense Arena; luego, visitarán Australia para Crown Jewel en Perth dentro de la RAC Arena el 11 de octubre. Este último evento seguramente tendrá un horario poco habitual, siendo la madrugada el más probable para verlo.

La revancha de WrestleMania será en New Jersey | wwe.com

Cierre del año en casa

A su regreso a suelo norteamericano, WWE tendrá una edición más de Survivor Series, la cual se confirmó que será en el Petco Park de San Diego, California. Después de algunos años, esta edición de la Serie de los Sobrevivientes no tendrá War Games como concepto inicial, además de que todo apunta que será el último show del 2025, a menos que se busque una edición más de Saturday Night's Main Event.

Para inicios de 2026, todo comenzará con la polémica llegada de Royal Rumble a Arabia Saudita, sumado a las críticas que ha recibido la empresa después de cancelar WrestleMania 42 en New Orleans y ponerlo por segundo año consecutivo en Las Vegas. Cabe resaltar que a la exsede de Mania, le dieron Money in the Bank 2026 como una especia de 'premio de consolación'.

Roman Reigns presente en el poster oficial de SS | wwe.com

A todo esto también se suman los eventos de NXT, tales como Great American Bash, también acordado para el 12 de julio, en un horario más temprano que SNME.

