WWE Night of Champions 2025: Todos los resultados del evento en Arabia Saudita

En el primer combate de Night of Champions, Cody Rhodes derrotó a Randy Orton, quien desde el inicio tuvo problemas con su espalda. 'The American Nightmare' se convirtió en el King of the Ring.

'Mami' se impone

Rhea Ripley venció a Raquel en una intensa y brutal lucha callejera que hizo explotar a los aficionados, pues ambas demostraron su poder arriba del ring. 'Mami' entregó un espectáculo a la altura de su calidad para llevarse la victoria en Arabia Saudita.

Sami Zayn y la patada sorpresa

Sami Zayn sorprendió a Karrion Kross con una Helluva Kick para llevarse el triunfo en el ring de Riyadh. El canadiense sufrió en un gran lapso del combate, pero supo darle la vuelta a la situación.

¡Nuevo Campeón de Estados Unidos!

Solo Sikoa es el nuevo Campeón de Estados Unidos tras vencer a Jacob Fatu, quien sufrió ataques de Tanga Loa y Hikuleo para dejarle en bandeja de plata la victoria a Solo.

¡Jade Cargill es Queen of the Ring!

En el intenso combate por convertirse en Queen of the Ring, Jade Cargill se impuso sobre Asuka con sus impresionantes movimientos y contraataques. La luchadora de 33 años se llevó la corona en Arabia Saudita.

¡John Cena retiene!

Nostalgia, emoción y drama: los tres elementos que caracterizaron al combate de CM Punk y John Cena por el Campeonato Indiscutido de la WWE. El aclamado 'GOAT' se quedó con la victoria luego de la intervención de Seth Rollins, quien impactó al 'Best in the World' con su maletín de Money In The Bank, lo cual aprovechó Cena para retener.

