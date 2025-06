CM Punk se disculpa con afición de Arabia Saudita: "no soy perfecto"

Hace seis años, CM Punk publicó un mensaje que hizo alusión a Arabia Saudita, donde actualmente la WWE se encuentra para brindar sus shows. Ante ello, el 'Chicago Made' pidió disculpas.

La disculpa de CM Punk

El 'Best in the World' atendió a un aficionado en la antesala de su combate con John Cena por el Campeonato Indiscutible, y escuchó su queja sobre aquella publicación de 2019.

"De verdad que no tuvo nada que ver con Arabia Saudita. Me desperté de mal humor y escribí un tuit desagradable dirigido a The Miz, y me disculpé con The Miz y sinceramente me disculpo con toda Arabia Saudita. No soy perfecto de ninguna manera, a veces como seres humanos cometemos errores. Lo hermoso es que todo es una lección aprendida, y ahora estoy aquí, ustedes me han invitado a su país y estoy agradecido de estar aquí. Muchas gracias", dijo Punk.

¿Qué decía la publicación?

En la publicación de hace seis años, Punk se dirigió a The Miz, pero de paso mencionó a Arabia Saudita, lo que causó indignación en la población del país. Ahora, el luchador de Chicago se quiere reconciliar con ellos.

“Ve a chupar un pe** cubierto de dinero ensangrentado en Arabia Saudita, maldito nerd", escribió CM Punk en X (antes Twitter) hace unos años, por el cual se tuvo que disculpar antes de Night of Champions.

