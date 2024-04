Santos Escobar quiere "acabar" con la historia de Rey Mysterio WrestleMania 40

Santos Escobar quiere repetir la historia y nuevamente humillar a Rey Mysterio, cuando se lo enfrente este fin de semana en la WrestleMania 40. El de Acapulco será uno de los dos mexicanos que estará en el evento más esperado de la lucha libre y tendrá la oportunidad de, una vez más, "destrozar" a quien, en su momento, fue una figura paterna.

En entrevista con Beto Rojas de Fox Sports, Escobar reconoció que todavía siente admiración por Rey Mysterio, pero que por eso está decidido a vencerlo. "No es como mi padre. Mi padre fue El Fantasma, leyenda de la lucha libre mexicana. Una figura paterna sí fue, un mentor sí fue. ¿Me enseñó? Sí. ¿Lo admiro? Por supuesto".

"Por eso quiero lo que él quiere, me traicionó. Para mí la traición quedó saldada hace dos semanas que le gané: uno, dos, tres, en el centro del cuadrilátero", y recordó que cuando le lesionó la rodilla pedía que tuvieran que amputársela. "La gente dijo 'Qué malo eres, Santos'. Pero yo lo hice para evitarle la pena, la vergüenza de ser derrota por Santos Escobar, cosa que ya ocurrió".

"Ahora él quiere regresar por más. Me prohibió utilizar a mi equipo, a mi grupo, vino alguien que lo odia y lo desprecia igual que yo y ese sí es su hijo, Dirty Dom", añadió el guerrerense, quien reiteró que el evento de WWE será para poner punto final. "Este sábado tengo la oportunidad de cerrar, no mi historia, la historia de Rey".

Por último, aseguró que le encantaría que la conclusión se diera en otro escenario, como en el Estadio Azteca y frente al público mexicano, pero no cree que sea una opción viable. "Se llenaría ese estadio, la gente llenaría la Calzada de Tlalpan, pero no va a pasar. Porque Rey Mysterio no va a querer, sabe que conmigo se topa con pared. Ya se topó varias veces", sentenció.

¿Cuándo y donde ver la Wrestlemania 40?

Fecha: Sábado 6 y Domingo 7 de abril de 2024

Sábado 6 y Domingo 7 de abril de 2024 Horario: Countdown 15:00 horas (centro de México) / WWE Wrestlemania XL 17:00 horas

Countdown 15:00 horas (centro de México) / WWE Wrestlemania XL 17:00 horas Transmisión: Fox Sports Premium

