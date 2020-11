The Undertaker dirá adiós a un increíble legado de tinieblas en Survivor Series

La WWE fue invadida por las tinieblas hace 30 años y desde entonces la empresa entera ha vivido bajo el yugo de The Undertaker. Esta noche la historia del ‘Hombre Muerto’ escribirá su última página en el evento que lo vio nacer: Survivor Series.

El ‘Fenómeno’ dirá adiós a los encordados, dejando un hueco enorme en la industria del entretenimiento deportivo. Los juegos mentales, sus espectaculares entradas al ring y todo lo que envolvía a la figura de The Undertaker quedarán en el pasado. El Universo de la WWE estará en busca de la superestrellla que logre mantener todo este misticismo vivo.

Bray Wyatt apunta para ser el nuevo ‘Rey de las Tinieblas’ dentro de la empresa de los McMahon. ‘The Fiend’ ha mostrando destellos de aquel misticismo que envolvía al personaje de The Undertaker y parece que puede tomar el trono del infierno y sembrar el terror en WWE. Evidentemente es atrevido el hecho de siquiera comenzar a comprar el legado del ‘Enterrador’ con el joven paso de Wyatt en la empresa de los McMahon.

“Realmente ha llevado a su personaje al siguiente nivel. Es original y muy diferente de lo que hacen los demás. Es muy estimulante y atrae las emociones de la gente. Me encantaría trabajar una rivalidad con The Fiend. Dios mío, no hay forma de saber qué tipo de luchas surgiría, sólo debido a la fuerza y obviamente, al personaje de The Undertaker, habría sido otra cosa”, mencionó el ‘Hombre Muerto’ en WWE The Bump.

Esta noche será la despedida de The Undertaker en Survivor Series en donde cumplirá exactamente tres décadas desde su primer aparición en la WWE y aunque no ha sido revelado si tendrá acción en el ring, el hecho de no tener programado a Wyatt para este evento, abre la posibilidad de que puedan enfrentarse The Fiend y The Phenom en el punto final de una trayectoria impecable en el entretenimiento deportivo.