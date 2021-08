Alberto El Patrón: Robles Patrón Promotions, con un roster de primer nivel en México

Alberto El Patrón ha llegado a la Ciudad de México para tomar las riendas de la lucha libre en nuestro país. Su incursión como luchador-promotor iniciará en el Pepsi Center con el evento Hecho en México, el debut de su empresa Robles Patrón Promotions, en donde presume un cartel nunca antes visto por la dimensión de los talentos que estarán presentes.

“¡Tenemos todo! Tenemos al mejor rudo de México, L.A. Park. Tenemos a exWWE como Cinta de Oro (Sin Cara) y Carlito Colón”, dijo el Patrón en entrevista con RÉCORD, no sin antes presumir su carta de presentación. “Tenemos al que, para mí, es el mejor luchador del momento, el mejor luchador mexicano en el extranjero y el estandarte de nosotros los mexicanos, Pentagón Zero Miedo. Un muchacho que aparte de ser muy talentoso, respeta las jerarquías, respeta su negocio y se hace valer”, añadió.

Hecho en México reunirá una combinación de estilos y talentos que pone al cartel como algo inédito en la lucha libre de nuestro país. Además de los elementos señalados por el excampeón de la WWE, se presentarán Texano Jr, DMT Azul, Averno, entre muchos otros. Esto ha propiciado que se despierte el interés de un personaje que no está programado, pero quiere generar escándalo en el Pepsi Center, el Toro Blanco Rush.

“Tenemos el cartel que ninguna otra empresa puede tener. Con esta última adición de Rush, creo que le estamos dando a la lucha libre mexicana y sus aficionados, todo lo que han estado pidiendo por mucho tiempo”, aseguró Alberto El Patrón. El Ingobernable estará al pendiente de cada movimiento de L.A. Park y es que su rivalidad aún no llega al desenlace que la afición pide a gritos. El potosino sabe que esa es la plusvalía de su promotora.

“Lo que no hacen (los luchadores) en otras empresas, lo vienen a hacer conmigo. Los precios que no le dan a otras empresas, me los dan a mí”, concluyó.