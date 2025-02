‘Coach’ Castillo sobre la protección de la NFL a Patrick Mohames: “Hay que cuidar a las estrellas”

Más de 50 años narrando NFL en México y previo a narrar el Super Bowl LIX en TV Azteca, Joaquín ‘Coach’ Castillo confesó en charla para RÉCORD que la decisión de la televisora del Ajusco de no transmitir la temporada regular le ha afectado bastante, pues desde hace varios años ‘dejó todo’ por dedicarse a esto y ahora solamente transmite un partido al año.

“A mí me ha afectado mucho (que TV Azteca no transmita la temporada de la NFL), yo soy arquitecto y tenía mi empresa, finalmente después de tantas presiones decidí dedicarme completamente a la transmisión y lo hice y cuando hice este cambio me afectó, pero así son los negocios”, confesó para RÉCORD.

'Coach' Castillo, analista de NFL en TV Azteca | IMAGO7

A pesar de que temporada a temporada sigue siendo tomado en cuenta por TV Azteca para el partido más importante del año, le gustaría que la televisora vuelva a comprar los derechos de toda la temporada de la NFL, pero entiende que esto es un negocio y es agradecido con la oportunidad que se le continúa brindando.

“La gente maneja su negocio como cree que le reditúa más y TV Azteca así lo ve, para ellos lógicamente es un costo extra todo lo que es la producción de la temporada y los derechos de transmisión son caros, por eso decidieron que no tuviéramos temporada regular, conservamos el Super Bowl pero sí nos ha afectado un poco, nos sigue viendo mucha gente, pero también muchos nos han dejado de ver por no tener la temporada regular. Doy gracias porque tenemos el Super Bowl porque sigo vigente y espero que un futuro no muy lejano en TV Azteca podamos volver a tener temporada regular”, mencionó.

Hay que cuidar a Patrick Mahomes y más estrellas de la NFL

Desde la perspectiva del ‘Coach’ Castillo, la NFL ha sobreprotegido a los mariscales de campo en los últimos años, no solamente a Patrick Mahomes sino a los más importantes de la liga, pero es consciente que la NFL tiene que cuidar a sus más grandes figuras y esta es una tendencia que se ve en todas las ligas deportivas más importantes del mundo.

Patrick Mahomes es protegido por los oficiales | AP

“Las grandezas hay que cuidarlas y aunque lo oficiales no quieres que se vea así, posiblemente sí protejan un poco a los grandes jugadores como es el caso de Patrick Mahomes, porque en algunas ocasiones hay jugadas en donde han exagerado en las marcaciones, pero no solamente con Mahomes, exageran las marcaciones de rudeza al pasador en muchas ocasiones”

Kansas City pondrá una nueva meta en la NFL con el Tricampeonato

Joaquín Castillo ve a Kansas City Chiefs coronándose el próximo domingo como Tricampeones de la NFL y ve este logro como algo positivo para la NFL, pues pondrá a las otras 31 franquicias en la búsqueda de igualar o superar ese histórico logro.

“Estoy con Kansas City, el hecho de que se logre hacer historia a mí me interesa, que Patrick Mahomes y el equipo logre su tercer Super Bowl consecutivo sería muy importante como legado para ellos y para dejar una meta para que los otros equipos de la NFL logren alcanzarla”

Kansas City busca ganar su cuarto Super Bowl, tercer de forma consecutiva | AP

