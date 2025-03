Xavier Worthy, receptor de los Chiefs, fue arrestado por un cargo de violencia familiar

El receptor abierto de los Jefes de Kansas City, Xavier Worthy, fue arrestado por un cargo grave de violencia doméstica en Texas.

Los registros en línea de la cárcel del condado de Williamson del sábado mostraron que Worthy fue arrestado el viernes por agentes y retenido en la cárcel del condado por un cargo de agresión a un familiar o miembro del hogar en el que se les impidió respirar o asfixia en términos comunes.

Fue arrestado el viernes | AP

El condado de Williamson incluye partes de Austin, donde Worthy jugó futbol americano universitario en la Universidad de Texas.

El cargo es un delito grave de tercer grado en Texas, con una posible pena de dos a diez años de prisión. Los registros de la cárcel mostraban que Worthy aún no había pagado la fianza hasta el sábado por la mañana. Los registros tampoco tenían ningún detalle del arresto ni enumeraban un abogado para Worthy.

Pasó la noche en prisión | AP

Según la ley de Texas, impedir la respiración incluye “impedir intencional, consciente o imprudentemente la respiración o circulación normal de la sangre de la persona aplicando presión en la garganta o el cuello de la persona o bloqueando la nariz o la boca de la persona”.

Worthy fue seleccionado por los Chiefs en el puesto 28 en general en 2024 y terminó su temporada de novato con 59 recepciones para 638 yardas y seis touchdowns, y 20 acarreos para 104 yardas y tres anotaciones más. Además, anotó dos touchdowns en la derrota de los Chiefs en el Super Bowl ante Filadelfia.

Former Texas star WR and Chiefs WR Xavier Worthy was arrested Friday Night in Williamson County, TX.



Charges: Criminal charge of assault against a family or household member by impeding their breathing or circulation. pic.twitter.com/AeRtGcXp74

— Will Kunkel (@WillKunkelFOX) March 8, 2025