¡Nuevo QB en Las Vegas! Geno Smith es traspasado a los Malosos

Una nueva era está por comenzar con el equipo de la Ciudad del Pecado. Los Raiders, con la incorporación de Pete Carroll, han dado mucho de qué hablar en esta temporada baja, e iniciaron los movimientos con el que apunta a ser su quarterback titular para la próxima campaña, Geno Smith.

Smith llega al equipo de los Malosos procedente de Seattle Seahawks, por una tercera ronda del Draft. Geno llegó a los Halcones Marinos en 2019, para ser la banca de Russell Wilson, pero después de la salida de Wilson a Denver, Smith se hizo con la titularidad y resurgió su carrera en 2022.

Geno Smith | AP|

El veterano mariscal, será el encargado de llevar los controles en Las Vegas, pues ni Minshew, Ridder o el joven O’Conell, han podido llenar el puesto. Smith y Carroll se vuelven a encontrar; el head coach sacó lo mejor de Smith en su último torneo que estuvieron juntos.

Smith puede de ser gran ayuda, ya que con el gran talento generacional que tienen los Raiders en la posición de ala cerrada, con Brock Bowers, puede ayudar al ala cerrada en su formación; se especula que el Equipo de las Décadas adquieran un corredor en el próximo Draft.

Pete Carroll | AP|

El conjunto de Seattle terminó como segundo de la División Oeste de la Conferencia Nacional; pero no logró clasificar a Playoffs. En la temporada Geno lanzó para 4,320 yardas (mejor en su carrera), 21 pases de anotación y 15 intercepciones.

También, Geno tuvo un registró de 70.4 por ciento de pases completos (quinto en toda la NFL y el mejor de toda su carrera).

Seahawks trading QB Geno Smith to Raiders for 2025 third-round pick.



(via @RapSheet, @TomPelissero, @MikeGarafolo) pic.twitter.com/yVr9dMKa4m

— NFL (@NFL) March 7, 2025