NFL: Saquon Barkley no se preocupa por la 'Maldición de Madden'

Saquon Barkley no cree en maldiciones. Al menos eso aseguró durante la charla con NFL Network, en la cual se dijo despreocupado por la idea de apartecer en la portada del Madden 26.

Aunque desde hace un par de meses circulaba el rumor de que el protagonista del videojuego sería el corredor de los actuales campeones de la NFL, los Philadelphia Eagles, fue este lunes que se confirmó su aparición. Y lo hizo en grande, con una recreación de su salto hacua atrás.

Barkley fue el nuevo protagonista del videojuego | AP

Barkley no cree en la 'Maldición del Madeen'

Christian McCaffrey, Brett Favre y Rob Gronkowski son apenas algunos de los nombres de jugadores que, tras aparecer en el famoso videojuego, tuvieron alguna lesión o situación que los alejó de las canchs por tiempo considerable.

EA Sports, empresa creadora del juego, ha descartado que haya una relación; algo en lo que Barkley confía. "No (cree en la maldición). Creo en Dios; para ser sincero, esa es mi mentalidad", declaró el corredor.

Barkley no cree en la maldición | X: @NFL

"He tenido lesiones antes. Me rompí la rodilla. Me pisé un pie y me torcí el tobillo, estuve de baja entre cuatro y seis semanas, y entonces no hubo ninguna maldición. Así es la vida. Tienes tus altibajos. Pero mi mentalidad es trabajar, hacer lo que tengo que hacer, y el resto está en manos de Dios", añadió.

McCaffrey, la última víctima del Madden

El caso más reciente fue el de Christian McCaffrey, quien apareció en la portada del Madden 25 tras una temporada de mil 459 yaradas y 14 touchdowns en 2023. Sin embargo, para la Temporada 2024 solo jugó cuatro partidos con los San Francisco 49ers debido a problemas en el tendón de Aquiles.

Barkley se sumó a la lista de jugadores que ha aparecido en la portada | X: @NFL