NFL: 49ers perderá a Raheem Mostert por el resto de la temporada

Las alarmas se encendieron en el seno de los San Francisco 49ers cuando el corredor Raheem Mostert abandonó el juego de la Semana 1 ante los Detroit Lions.

Y aunque en un principio se pensaba que Mostert estaría fuera por ocho semanas por un cartílago astillado en al rodilla, el propio jugador comunicó en redes sociales que se operará, por lo que pondrá fin a su temporada 2021 de la NFL.

"Después de consultar con múltiples doctores y evaluar mis opciones, tendré que terminar la temporada para operarme y reparar mi rodilla. Esto me da, sin dudas, la mejor posibilidad de regresar al 110 por ciento. Siempre he regresado más fuerte y esta vez no será la excepción. Tengo fe en mí, en mis doctores, mi equipo y Dios, él no se equivoca", redactó el corredor en su Twitter.

"Estoy destrozado. ¡Esto apesta! Obviamente, esto no es por lo que trabajé tan duro. Ojalá pudiera estar en el campo con mis hermanos. Gracias por su apoyo en nuestra decisión. ¡Estoy lejos de terminar!", agregó el corredor.

Mostert venía de una temporada repleta de lesiones, jugando en ocho partidos el año pasado luego de que un esguince de rodilla y en el tobillo le costaran dos y seis juegos, respectivamente. Promedió 5.01 yardas por acarreo en los ocho partidos que jugó en el 2020.

Aunque su regreso dependerá de su evolución, los Niners inicialmente anunciaron que Mostert estará fuera entre cuatro y cinco meses, por lo que el novato Elijah Mitchell recibirá una nueva oportunidad para jugar.

