NFL: ¿Qué necesita Tom Brady para ganar un Super Bowl más?

La mitología griega planteaba que la ambrosía era el elixir de los Dioses, una sustancia capaz de darles inmortalidad y juventud eterna.

Miles de años después, aquella leyenda parecía ser una mera apología de lo divino, hasta que apareció Tom Brady y ganó un séptimo anillo de Super Bowl con 43 años y 188 días, para contar la historia más cercana que jamás se haya presenciado en el plano terrenal sobre un hombre capaz de desafiar de tal manera al tiempo.

Pero Brady, con su insaciable naturaleza ganadora, no se conforma con tener más títulos que cualquier franquicia al dejar atrás a Patriots y Steelers con seis cetros cada uno. Ahora pretende alcanzar un anillo más, como si se mirara frente al espejo y viera reflejado al infinito. Aunque para ello, Tampa Bay deberá mover sus piezas inteligentemente durante la agencia libre, con tal de exprimir al máximo a su quarterback.

“Deben intentar mantener a la mayoría de los agentes libres del equipo que son varios y que fueron factor. Reforzar el equipo en el Draft y en la agencia libre”, dice el colaborar de RÉCORD Joshúa Maya, sobre lo que deben hacer los Buccaneers para dar el arsenal necesario a Brady para que cumpla su cometido.

Y es que TB12 se apoyó en una férrea defensiva que sometió a Patrick Mahomes en el Super Bowl LV para darle a los Bucs un ansiado título, justo cuando sus detractores afirmaban que estaba en el ocaso de su carrera. También a la ofensiva, Brady se rodeó de un envidiable talento, por lo que retener a agentes libres como Rob Gronkowski, Antonio Brown, Shaquil Barrett, Lavonte David, Ndamukong Suh y Leonard Fournette, será clave para conocer los límites del equipo pirata el año próximo.

“En la Conferencia Nacional sí (son favoritos los Bucs), sobre todo con el retiro de Drew Brees y la incertidumbre de Aaron Rodgers. Pero de toda la NFL no los veo como grandes favoritos”, considera el comentarista Fernando Von Rossum.

“Yo pondría arriba de ellos (Buccaneers) a los Chiefs y quizá a uno o dos equipos más”, añade Joshúa Maya.

Tom Brady prolongó su marca de pases para touchdown en el Super Bowl para llegar a 21 con los tres que lanzó la noche del domingo. Con ello, no solo es el máximo registro de la historia, sino que es una cantidad mayor que la suma de todas las anotaciones conseguidas en un Súper Domingo por estrellas como Bart Starr, Jim Kelly, Dan Marino, John Elway, Ben Roethlisberger, Aaron Rodgers, Drew Brees y Peyton Manning juntos, por lo que apostar en contra de ‘The GOAT’ no parece ser una buena idea, ni siquiera a sus 44 años.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SUPER BOWL LV: TOM BRADY SE DISCULPÓ CON TYRANN MATHIEU TRAS DISCUSIÓN