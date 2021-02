Super Bowl LV: Tom Brady se disculpó con Tyrann Mathieu tras discusión

Da cátedra de humildad. Luego de la victoria de Tampa Bay 31-9 sobre los Chiefs, Tom Brady, MVP del Super Bowl LV, ofreció disculpas al jugador de Kansas City, Tyrann Mathieu, tras el fuerte intercambio de palabras al calor del juego.

De acuerdo a ESPN, después de terminar las acciones, el quarterback de los Buccaneers envió un mensaje de texto al 'safety' de los Chiefs donde reconoció que el altercado fue parte de la intensidad del juego.

En el escrito, Brady también reconoce la grandeza de Tyrann Mathieu desde que defendía los colores en LSU.

"Líder increíble, campeón, y persona de primera clase", así habría descrito Tom Brady al 'safety' de Kansas City tras el altercado en el emparrillado.

Cabe recordar que Mathieu tuvo una acalorada discusión con Brady después de que éste diera un segundo pase de touchdoen al 'tight end' Rob Gronkowski, el héroe de la ofensiva de los nuevos campeones del Super Bowl LV.

Mathieu tuiteó después del partido al referirse a Brady: "Me llamó algo que no voy a repetir, pero sí, dejaré que todos los medios me acusen a mí como si le hiciera o le dijera algo, pero viendo mis partidos anteriores contra TB12 no le mostré nada más que respeto. Mira mis entrevistas sobre él... muestro lo mejor", escribió.

